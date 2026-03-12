Днестр загрязнен после атак РФ: Украина и Молдова координируют локализацию

После атаки РФ 7 марта 2026 года в реке Днестр обнаружены пятна технических масел. Украина и Молдова оперативно координируют действия по локализации загрязнения и минимизации его последствий.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Экологическая агрессия РФ

10 марта 2026 года в реке Днестр в районе села Лядова Ярышевской общины Могилев-Подольского района Винницкой области были обнаружены пятна технических масел после ракетно-дроновой атаки РФ на Украину.

По предварительным данным, загрязнение связано с утечкой трансформаторных масел из инфраструктурных объектов в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, которое произошло в результате атаки 7 марта. Масляные пятна распространились вниз по течению реки, в том числе в районе села Наславча Республики Молдова.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в рамках деятельности Днестровской комиссии выступает центральным координатором межведомственного и международного взаимодействия для реагирования на экологическую угрозу.

Для оперативной координации действий Минэкономики провело консультации со всеми ответственными структурами: ГСЧС, Винницкой и Одесской областными военными администрациями, ГНС Украины, ЧАО "Укргидроэнерго", Госводагентством и Государственной экологической инспекцией Украины.

"Минэкономики рассматривает этот инцидент как очередное проявление экологической агрессии РФ, что создает угрозу трансграничной водной безопасности и нуждается в надлежащей международной правовой оценке. Россия в очередной раз подтверждает, что является государством-террористом, которое ведет войну не только против Украины, но и против окружающей среды", - подчеркнула заместитель министра экономики и министр экономики.

В Винницкой и Одесской областях состоялись заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), на которых определили комплекс мер по локализации и утилизации загрязнения Днестра.

После согласования действий с молдавской стороной подразделения ГСЧС начнут практические работы: установка заградительных боновых линий и применение сорбентов для сбора маслянистых пятен.

Украина как сторона договора с Молдовой о сотрудничестве в сфере охраны бассейна Днестра оперативно проинформировала партнеров о факте трансграничного загрязнения.

О загрязнении

10 марта 2026 лаборатории Госводагентства и Государственной экологической инспекции Украины отобрали пробы воды в населенных пунктах, находящихся в зоне потенциального влияния загрязнения. Во время визуального обследования в Могилеве-Подольском зафиксированы маслянистые пятна на поверхности воды, в районе села Козлов - тонкую жирную пленку, а в селе Нагоряны - характерную маслянистую пленку с "радужным" эффектом и стойкий запах технических масел.

По результатам измерений в селе Нагоряне концентрация технических масел превысила норму в 2,5 раза - 0,127 мг/дм³ при допустимой норме 0,05 мг/дм³.

Для контроля перемещения загрязнения вниз по течению, 11 марта 2026 года, лаборатория мониторинга вод Южного региона отобрала дополнительные пробы в районе питьевого водозабора города Одесса, в селе Маяки и в Днестровском лимане.

12 марта 2026 состоялось внеочередное заседание Днестровской комиссии, в ходе которого украинские и молдавские службы синхронизировали действия по локализации загрязнения и минимизации возможных экологических последствий.

