Новости
Дата публикации
Экологический ущерб Украины от российской агрессии достиг почти 6,4 трлн грн: больше всего пострадали почвы

экологическая катастрофа
В результате войны Украина понесла значительный экологический ущерб. / Freepik

По последним данным, общая сумма экологического ущерба Украины вследствие вооруженной агрессии России уже достигла 6,36 триллиона гривен. Наибольший удар пришелся на украинские почвы. Засор земель оценивается в 1,31 трлн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

Атмосфера

Вражеские обстрелы превращают воздух в яд. Горение нефтепродуктов нанесло убытки на 177,5 млрд грн, поскольку было сожжено более 4,1 млн тонн топлива. Масштабные лесные пожары, охватившие 158,5 тыс. га, прибавили еще 961,9 млрд грн к общему счету. Даже небольшие локальные возгорания на смеси площади 3,4 млн м² стоили экологии более 6,3 млрд грн.

Водные ресурсы

Наши реки и озера страдают от токсического загрязнения и физического засорения. Загрязнение водных объектов оценивается в 75,8 млрд грн при объеме 36,2 тыс. тонн вредных веществ. Масса засорения водоемов составила 42,4 млн кг, что стоит экосистеме 9,8 млрд грн. Самовольное использование 21,1 млрд. м³ воды нанесло ущерб на 35,0 млрд. грн.

Земля

Наибольший финансовый удар пришелся на украинские почвы. Только засор земель оценивается в 1,31 трлн грн, охватив территорию в 25,1 млн м². Прямое загрязнение почв на площади 1,4 млн м² прибавило к ущербу еще 22,3 млрд грн.

Природно-заповедный фонд

Повреждение растительного мира на площади 28,5 тыс. га стоит государству 275,7 млрд грн. Более того, уничтожение более 82,6 млн. деревьев и растений оценено в 1,04 трлн грн. Не менее трагична потеря животного мира — более 75,2 тыс. особей погибло, что нанесло ущерб на 163,4 млн грн.

Госэкоинспекция продолжает фиксировать каждый подобный случай. Каждая гривна — это документированный факт, за который страна-агрессорка должна понести ответственность. Данные Госэкоинспекции станут основой для будущих международных судов и полного возмещения вреда, причиненного экологии Украины.

Напомним, по состоянию на начало декабря 2025 года сумма причиненного окружающей среде Украины ущерба достигла 6,01 трлн грн – это наибольшие экологические потери, зафиксированные в Европе в современной истории.

Автор:
Татьяна Ковальчук