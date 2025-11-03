Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,89

--0,08

EUR

48,41

--0,10

Наличный курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,79

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экологический ущерб от агрессии РФ в Украине достиг почти 6 триллионов гривен: детали

росток, выжженная земля, ущерб окружающей среде
Российская агрессия нанесла Украине значительные экологические убытки. / Shutterstock

В Украине с начала полномасштабного вторжения России экологический ущерб, причиненный окружающей среде, достиг значительной суммы. По состоянию на 31 октября 2025 года общий ущерб достиг почти 6 триллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госэкоинспекции.

Эта цифра включает разрушительное влияние войны на атмосферу, водные и земельные ресурсы, а также на природно-заповедный фонд и животный мир.

Атмосфера

Наибольший ущерб связан с загрязняемым воздухом вследствие пожаров:

  • лесные пожары - 777,7 млрд грн , охвачено 142,6 тыс. га;
  • горение нефтепродуктов - 173,0 млрд грн, сожжено 4,1 млн т;
  • другие возгорания - 16,0 млрд грн, площадь 3,2 млн кв.м.

Водные ресурсы

Значительный вред причинен водным объектам из-за загрязнения и неконтролируемого использования:

  • загрязнение водных объектов - 73,0 млрд грн. (36,1 тыс. т);
  • самовольное использование водных ресурсов – 35,0 млрд грн. (21,1 млрд кв.м);
  • засорение водных объектов - 9,8 млрд грн. (42,4 млн. кг).

Земельные ресурсы

Земли испытали наибольшие разрушения по объему ущерба, выражаемого в триллионах гривен:

  • засор земель — 1,27 трлн грн, площадь 24,3 млн кв. м;
  • загрязнение почв - 22,0 млрд грн, площадь 1,2 млн кв. м.

Природно-заповедный фонд (ПЗФ)

Разрушение природы, уничтожение лесов и животного мира составляют отдельную категорию ущерба:

  • уничтожение и повреждение деревьев и растений – 1,03 трлн грн. (76,5 млн шт.);
  • повреждение растительного мира (территории) - 273,4 млрд грн. (28,3 тыс. га) ;
  • по уничтожению животного мира 163,4 млрд. грн. (75,2 тыс. экз.).
Фото 2 — Экологический ущерб от агрессии РФ в Украине достиг почти 6 триллионов гривен: детали

"Госкоинспекция продолжает осуществлять тщательную фиксацию всех соответствующих фактов с целью привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения причиненного вреда экологии Украины", — отметили в учреждении.

Напомним, с таном на 5 сентября 2025 года общий ущерб окружающей среде Украины достигла более 5,8 триллиона гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук