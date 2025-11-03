Экологический ущерб от агрессии РФ в Украине достиг почти 6 триллионов гривен: детали

В Украине с начала полномасштабного вторжения России экологический ущерб, причиненный окружающей среде, достиг значительной суммы. По состоянию на 31 октября 2025 года общий ущерб достиг почти 6 триллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госэкоинспекции.

Эта цифра включает разрушительное влияние войны на атмосферу, водные и земельные ресурсы, а также на природно-заповедный фонд и животный мир.

Атмосфера

Наибольший ущерб связан с загрязняемым воздухом вследствие пожаров:

лесные пожары - 777,7 млрд грн , охвачено 142,6 тыс. га;

охвачено 142,6 тыс. га; горение нефтепродуктов - 173,0 млрд грн, сожжено 4,1 млн т;

другие возгорания - 16,0 млрд грн, площадь 3,2 млн кв.м.

Водные ресурсы

Значительный вред причинен водным объектам из-за загрязнения и неконтролируемого использования:

загрязнение водных объектов - 73,0 млрд грн. (36,1 тыс. т);

самовольное использование водных ресурсов – 35,0 млрд грн. (21,1 млрд кв.м);

засорение водных объектов - 9,8 млрд грн. (42,4 млн. кг).

Земельные ресурсы

Земли испытали наибольшие разрушения по объему ущерба, выражаемого в триллионах гривен:

засор земель — 1,27 трлн грн, площадь 24,3 млн кв. м;

загрязнение почв - 22,0 млрд грн, площадь 1,2 млн кв. м.

Природно-заповедный фонд (ПЗФ)

Разрушение природы, уничтожение лесов и животного мира составляют отдельную категорию ущерба:

уничтожение и повреждение деревьев и растений – 1,03 трлн грн. (76,5 млн шт.);

повреждение растительного мира (территории) - 273,4 млрд грн. (28,3 тыс. га) ;

по уничтожению животного мира 163,4 млрд. грн. (75,2 тыс. экз.).

"Госкоинспекция продолжает осуществлять тщательную фиксацию всех соответствующих фактов с целью привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения причиненного вреда экологии Украины", — отметили в учреждении.

Напомним, с таном на 5 сентября 2025 года общий ущерб окружающей среде Украины достигла более 5,8 триллиона гривен.