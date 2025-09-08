Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,13

EUR

48,16

+0,03

Наличный курс:

USD

41,27

41,19

EUR

48,50

48,31

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ущерб Украины, нанесенный окружающей среде в результате вооруженной агрессии РФ, приближается к 6 трлн грн: обновленные данные

экологическая катастрофа
В результате войны Украина понесла значительный экологический ущерб. / Freepik

С начала полномасштабного вторжения России в Украину экологический ущерб, нанесенный окружающей среде, достиг значительную сумму. По состоянию на 5 сентября 2025 года общий ущерб составил более 5,8 триллиона гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госэкоинспекции.

Цифры охватывают ущерб, вызванный разрушительным влиянием войны на атмосферу, водные и земельные ресурсы, а также на природно-заповедный фонд.

Экологический ущерб Украины

Горение нефтепродуктов, масштабные лесные пожары и другие возгорания нанесли ущерб атмосфере на сумму 955,8 млрд. грн. Огонь уничтожил более 105 тыс. гектаров лесов, что привело к колоссальным потерям.

Загрязнение и засорение водоемов, а также несанкционированное использование водных ресурсов оценивается в 117,8 млрд грн. Это включает ущерб, причиненный 36,1 тыс. км водных объектов.

Война привела к загрязнению и засорению земель на сумму 1,26 трлн. грн., а почв — на 21 млрд. грн. Это самая большая часть экологических потерь, которая оказывает непосредственное влияние на сельскохозяйственные угодья и экосистемы.

Ущерб, нанесенный уникальным природным территориям, составляет более 1,4 трлн грн. К ним относятся повреждения 28,3 тыс. гектаров растительного мира, уничтожение более 75 млн. деревьев и 75 тыс. животных.

Фото 2 — Ущерб Украины, нанесенный окружающей среде в результате вооруженной агрессии РФ, приближается к 6 трлн грн: обновленные данные

"Госкоинспекция продолжает осуществлять тщательную фиксацию всех соответствующих фактов с целью привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения причиненного вреда экологии Украины", — отметили в учреждении.

Напомним, в августе экологический ущерб Украины в результате превысил 5,75 триллиона гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук