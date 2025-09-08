Ущерб Украины, нанесенный окружающей среде в результате вооруженной агрессии РФ, приближается к 6 трлн грн: обновленные данные

С начала полномасштабного вторжения России в Украину экологический ущерб, нанесенный окружающей среде, достиг значительную сумму. По состоянию на 5 сентября 2025 года общий ущерб составил более 5,8 триллиона гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госэкоинспекции.

Цифры охватывают ущерб, вызванный разрушительным влиянием войны на атмосферу, водные и земельные ресурсы, а также на природно-заповедный фонд.

Экологический ущерб Украины

Горение нефтепродуктов, масштабные лесные пожары и другие возгорания нанесли ущерб атмосфере на сумму 955,8 млрд. грн. Огонь уничтожил более 105 тыс. гектаров лесов, что привело к колоссальным потерям.

Загрязнение и засорение водоемов, а также несанкционированное использование водных ресурсов оценивается в 117,8 млрд грн. Это включает ущерб, причиненный 36,1 тыс. км водных объектов.

Война привела к загрязнению и засорению земель на сумму 1,26 трлн. грн., а почв — на 21 млрд. грн. Это самая большая часть экологических потерь, которая оказывает непосредственное влияние на сельскохозяйственные угодья и экосистемы.

Ущерб, нанесенный уникальным природным территориям, составляет более 1,4 трлн грн. К ним относятся повреждения 28,3 тыс. гектаров растительного мира, уничтожение более 75 млн. деревьев и 75 тыс. животных.

"Госкоинспекция продолжает осуществлять тщательную фиксацию всех соответствующих фактов с целью привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения причиненного вреда экологии Украины", — отметили в учреждении.

Напомним, в августе экологический ущерб Украины в результате превысил 5,75 триллиона гривен.