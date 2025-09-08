Запланована подія 2

Читать на русском

Збитки України, завдані довкіллю внаслідок збройної агресії РФ, наближаються до 6 трлн грн: оновлені дані

екологічна катастрофа
Внаслідок війни Україна зазнала значних екологічних збитків. / Freepik

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, екологічні збитки, завдані довкіллю, досягли значної суми. Станом на 5 вересня 2025 року загальна шкода сягнула понад 5,8 трильйона гривень. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Держекоінспекції.

Цифри охоплюють збитки, спричинені руйнівним впливом війни на атмосферу, водні та земельні ресурси, а також на природно-заповідний фонд.

Екологічні збитки України

Горіння нафтопродуктів, масштабні лісові пожежі та інші загоряння завдали збитків атмосфері на суму 955,8 млрд грн. Вогонь знищив понад 105 тис. гектарів лісів, що призвело до колосальних втрат.

Забруднення та засмічення водойм, а також несанкціоноване використання водних ресурсів, оцінюється у 117,8 млрд грн. Це включає шкоду, завдану 36,1 тис. км водних об'єктів.

Війна призвела до забруднення та засмічення земель на суму 1,26 трлн грн, а грунтів —на 21 млрд грн. Це найбільша частина екологічних втрат, яка безпосередньо впливає на сільськогосподарські угіддя та екосистеми.

Збитки, завдані унікальним природним територіям, становлять понад 1,4 трлн грн. До них належить пошкодження 28,3 тис. гектарів рослинного світу, знищення понад 75 млн дерев і 75 тис. тварин.

Фото 2 — Збитки України, завдані довкіллю внаслідок збройної агресії РФ, наближаються до 6 трлн грн: оновлені дані

"Держекоінспекція продовжує здійснювати ретельну фіксацію всіх відповідних фактів з метою притягнення винних осіб до відповідальності та забезпечення відшкодування завданої шкоди екології України", — зазначили в установі.

Нагадаємо, у серпні екологічні збитки України через війну перевищили 5,75 трильйона гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук