Екологічні збитки України через війну перевищили 5,75 трильйона гривень: нові дані

Збитки, завдані довкіллю України внаслідок збройної агресії РФ, станом на 15 серпня склали понад 5,75 трлн грн. Найбільших втрат зазнала атмосфера нашої держави. Зокрема збитки від засмічення земель та знищених рослин оцінюються у 1,23 трлн і 1,03 трлн гривень відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані статистики Державної екологічної інспекції.

"Держекоінспекція продовжує здійснювати ретельну фіксацію всіх відповідних фактів з метою притягнення винних осіб до відповідальності та забезпечення відшкодування завданої шкоди екології України", — зазначили у відомстві.

Екологічні втрати України

За час війни атмосфера, водні та земельні ресурси України, а також природно-заповідний фонд зазнали значних втрат.

Атмосфера

Горіння нафтопродуктів:

172,9 млрд грн;

4,0 млн т.

Лісові пожежі:

767,8 млрд грн;

105,7 тис. га.

Інші загоряння:

6,1 млрд грн;

2,9 млн кв. м.

Вода

Забруднення водних об'єктів

73,0 млрд грн;

36,1 тис. т.

Засмічення водних об'єктів

9,8 млрд грн;

42,4 млн кг.

Самовільне використання водних ресурсів

35,0 млрд грн;

21,1 млрд куб. м.

Земля

Засмічення земель:

1,23 трлн грн;

23,9 млн кв.м.

Забруднення ґрунтів:

20,9 млрд грн;

1,2 млн кв. м.

ПЗФ (Природно-заповідний фонд)

Пошкодження рослинного світу:

273,4 млрд грн;

28,3 тис. га.

Кількість знищених та пошкоджених дерев та рослин:

1,03 трлн грн;

74,6 млн шт.

Знищення тваринного світу:

163,4 млрд грн;

75,2 тис. екз.

Нагадаємо, на початку 2025 року збитки довкіллю внаслідок обстрілів українських військових об’єктів сягнули близько 367 мільярдів гривень, або майже 9 мільярдів доларів.