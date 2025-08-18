- Категория
Экологический ущерб Украины из-за войны превысил 5,75 триллиона гривен: новые данные
Ущерб, нанесенный окружающей среде Украины в результате вооруженной агрессии РФ, по состоянию на 15 августа составил более 5,75 трлн грн. Наибольшие потери понесла атмосфера нашего государства. В частности, ущерб от засорения земель и уничтоженных растений оценивается в 1,23 трлн и 1,03 трлн гривен соответственно.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные статистики Государственной экологической инспекции.
"Госкоинспекция продолжает осуществлять тщательную фиксацию всех соответствующих фактов с целью привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения причиненного вреда экологии Украины", - отметили в ведомстве.
Экологические потери Украины
За время войны атмосфера, водные и земельные ресурсы Украины, а также природно-заповедный фонд понесли значительные потери.
Атмосфера
Горение нефтепродуктов:
- 172,9 млрд грн;
- 4,0 млн т.
Лесные пожары:
- 767,8 млрд грн;
- 105,7 тыс. га.
Другие возгорания:
- 6,1 млрд грн;
- 2,9 млн кв. м.
Вода
Загрязнение водных объектов
- 73,0 млрд грн;
- 36,1 тыс. т.
Засорение водных объектов
- 9,8 млрд грн;
- 42,4 млн. кг.
Самовольное использование водных ресурсов
- 35,0 млрд грн;
- 21,1 млрд куб. м.
Земля
Засорение земель:
- 1,23 трлн. грн;
- 23,9 млн кв.
Загрязнение почв:
- 20,9 млрд грн;
- 1,2 млн кв. м.
ПЗФ (Природно-заповедный фонд)
Повреждения растительного мира:
- 273,4 млрд грн;
- 28,3 тыс. га.
Количество уничтоженных и поврежденных деревьев и растений:
- 1,03 трлн. грн;
- 74,6 млн шт.
Уничтожение животного мира:
- 163,4 млрд грн;
- 75,2 тыс. экз.
Напомним, в начале 2025 года ущерб окружающей среде в результате обстрелов украинских военных объектов составил около 367 миллиардов гривен, или почти 9 миллиардов долларов.