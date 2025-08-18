Экологический ущерб Украины из-за войны превысил 5,75 триллиона гривен: новые данные

Ущерб, нанесенный окружающей среде Украины в результате вооруженной агрессии РФ, по состоянию на 15 августа составил более 5,75 трлн грн. Наибольшие потери понесла атмосфера нашего государства. В частности, ущерб от засорения земель и уничтоженных растений оценивается в 1,23 трлн и 1,03 трлн гривен соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные статистики Государственной экологической инспекции.

"Госкоинспекция продолжает осуществлять тщательную фиксацию всех соответствующих фактов с целью привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения причиненного вреда экологии Украины", - отметили в ведомстве.

Экологические потери Украины

За время войны атмосфера, водные и земельные ресурсы Украины, а также природно-заповедный фонд понесли значительные потери.

Атмосфера

Горение нефтепродуктов:

172,9 млрд грн;

4,0 млн т.

Лесные пожары:

767,8 млрд грн;

105,7 тыс. га.

Другие возгорания:

6,1 млрд грн;

2,9 млн кв. м.

Вода

Загрязнение водных объектов

73,0 млрд грн;

36,1 тыс. т.

Засорение водных объектов

9,8 млрд грн;

42,4 млн. кг.

Самовольное использование водных ресурсов

35,0 млрд грн;

21,1 млрд куб. м.

Земля

Засорение земель:

1,23 трлн. грн;

23,9 млн кв.

Загрязнение почв:

20,9 млрд грн;

1,2 млн кв. м.

ПЗФ (Природно-заповедный фонд)

Повреждения растительного мира:

273,4 млрд грн;

28,3 тыс. га.

Количество уничтоженных и поврежденных деревьев и растений:

1,03 трлн. грн;

74,6 млн шт.

Уничтожение животного мира:

163,4 млрд грн;

75,2 тыс. экз.

Напомним, в начале 2025 года ущерб окружающей среде в результате обстрелов украинских военных объектов составил около 367 миллиардов гривен, или почти 9 миллиардов долларов.