Экологический ущерб Украины из-за войны превысил 5,75 триллиона гривен: новые данные

пожар, лес
Украина понесла значительный экологический ущерб. / Freepik

Ущерб, нанесенный окружающей среде Украины в результате вооруженной агрессии РФ, по состоянию на 15 августа составил более 5,75 трлн грн. Наибольшие потери понесла атмосфера нашего государства. В частности, ущерб от засорения земель и уничтоженных растений оценивается в 1,23 трлн и 1,03 трлн гривен соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные статистики Государственной экологической инспекции.

"Госкоинспекция продолжает осуществлять тщательную фиксацию всех соответствующих фактов с целью привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения причиненного вреда экологии Украины", - отметили в ведомстве.

Экологические потери Украины

За время войны атмосфера, водные и земельные ресурсы Украины, а также природно-заповедный фонд понесли значительные потери.

Атмосфера

Горение нефтепродуктов:

  • 172,9 млрд грн;
  • 4,0 млн т.

Лесные пожары:

  • 767,8 млрд грн;
  • 105,7 тыс. га.

Другие возгорания:

  • 6,1 млрд грн;
  • 2,9 млн кв. м.

Вода

Загрязнение водных объектов

  • 73,0 млрд грн;
  • 36,1 тыс. т.

Засорение водных объектов

  • 9,8 млрд грн;
  • 42,4 млн. кг.

Самовольное использование водных ресурсов

  • 35,0 млрд грн;
  • 21,1 млрд куб. м.

Земля

Засорение земель:

  • 1,23 трлн. грн;
  • 23,9 млн кв.

Загрязнение почв:

  • 20,9 млрд грн;
  • 1,2 млн кв. м.

ПЗФ (Природно-заповедный фонд)

Повреждения растительного мира:

  • 273,4 млрд грн;
  • 28,3 тыс. га.

Количество уничтоженных и поврежденных деревьев и растений:

  • 1,03 трлн. грн;
  • 74,6 млн шт.

Уничтожение животного мира:

  • 163,4 млрд грн;
  • 75,2 тыс. экз.
Напомним, в начале 2025 года ущерб окружающей среде в результате обстрелов украинских военных объектов составил около 367 миллиардов гривен, или почти 9 миллиардов долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук