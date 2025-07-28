Экологический ущерб Украины от войны превысил 5 триллионов гривен: обновленные данные

Ущерб, причиненный окружающей среде Украины в результате вооруженной агрессии РФ, составил 5,34 трлн грн. Наибольшие потери понесла атмосфера нашего государства. В частности, ущерб от засорения земель и уничтоженных растений оценивается в 1,22 и 1,03 трлн гривен соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на еженедельную инфографику об убытках, которую представила Государственная экологическая инспекция Украины.

Отчет Госэкоинспекции это не просто статистические данные. Они отражают документированные преступления против окружающей среды, не имеющие срока давности.

"Госкоинспекция продолжает осуществлять тщательную фиксацию всех соответствующих фактов с целью привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения причиненного вреда экологии Украины", - отметили в ведомстве.

Экологические потери Украины

За время войны атмосфера, водные и земельные ресурсы Украины, а также природно-заповедный фонд понесли значительные потери.



Атмосфера:

горение нефтепродуктов - 172,6 млрд грн;

лесные пожары - 634,3 млрд грн;

другие возгорания - 6,1 млрд грн.

Вода:

загрязнение водных объектов - 73,0 млрд грн;

засорение водных объектов - 9,8 млрд грн;

самовольное использование водных ресурсов – 35,0 млрд грн.

Земля:

засорение земель — 1,22 трлн грн;

загрязнение почв - 20,9 млрд грн.

Природно-заповедный фонд:

повреждение растительного мира - 273,4 млрд грн;

количество уничтоженных и поврежденных деревьев и растений – 1,03 трлн грн;

уничтожение животного мира - 163,4 млрд грн.

Напомним, в начале 2025 года ущерб окружающей среде в результате обстрелов украинских военных объектов составил около 367 миллиардов гривен, или почти 9 миллиардов долларов.