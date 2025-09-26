Четверть украинских сельхозугодий недоступна из-за загрязнения взрывоопасными предметами

Из-за взрывоопасных предметов 9,85 млн гектаров сельскохозяйственных земель в 10 регионах Украины пока недоступны для безопасной обработки. Это почти четверть всех сельхозугодий страны. В общей сложности более 13,9 млн га земли пострадали от боевых действий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Комитета аграрной и земельной политики Верховной Рады.

Разминирование и возврат очищенных земель общинам для дальнейшего использования – один из приоритетов государства. В условиях продолжающейся войны гуманитарное разминирование и развитие отечественной противоминной техники являются критически важными шагами, сообщают в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

По данным Счетной палаты Украины, с 2022 года по июль 2025 года разминировано лишь 7,75 тыс. га сельскохозяйственных угодий, что составляет 0,08% от площади загрязненных земель. Еще 403 тыс. га вернули в обработку аграриям в упрощенном порядке.

В разминировании задействованы как государственные структуры – ГСЧС, Министерство обороны, Государственная специальная служба транспорта, так и частные сертифицированные операторы – HALO Trust, Norwegian People's Aid, MAG, Demining Solutions и другие.

Важную роль играют международные партнеры. Хорватский производитель машин для разминирования DOK-ING увеличил локализацию производства в Украине до 30% и планирует довести до 50% в 2026 году. Вместе с компанией A3Tech уже налажено производство запчастей, ремонт и сборку техники.

В 2024 году в Украине собрали 8 машин разминирования и снабдили 3,6 тыс. запасных частей, что позволяет быстрее возвращать технику в работу и экономить государственные средства. По подсчетам A3Tech, только на комплектующих украинского производства ГСЧС и ДССТ сэкономили более 7 млн. грн.

На сегодняшний день в 10 областях Украины работает 69 машин DOK-ING, которые очистили более 25 млн м² территорий и обезвредили более 10 тыс. взрывоопасных предметов, в частности в Донецкой, Черниговской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской и Одесской областях.

DOK-ING – хорватский производитель роботизированных систем для гуманитарного разминирования, техника которого используется более чем в 40 странах мира, включая Украину, Ирак, Афганистан и Азербайджан.

Напомним, в августе 2025 операторы противоминной деятельности очистили 220 гектаров агроземель в пределах пяти договоров с Центром гуманитарного разминирования. Стоимость этих работ составила 13,2 млн. грн.