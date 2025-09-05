- Категория
Гуманитарное разминирование: за год действия программы в Украине очищено 3,4 тыс. га агроземель
За год работы программы компенсации расходов Центр гуманитарного разминирования подписал 80 договоров очистки 14,4 тыс. га сельскохозяйственных земель. Стоимость работ составила более 856 млн грн., а к использованию уже вернули 3,4 тыс. га разминированных территорий.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
Аукционы по разминированию
"Год назад мы запустили уникальный для Украины и мира механизм, позволяющий аграриям получить компенсацию за очистку полей от мин и взрывоопасных предметов", – отметил директор Центра гуманитарного разминирования Владимир Байда.
Благодаря открытым торгам в системе Prozorro стоимость 1 гектара разминирования снизилась на 19,5% по подписанным договорам и в среднем составляет 584 тыс. грн за гектар. В общей сложности участие в торгах приняли несколько десятков операторов, из которых из 16 подписаны договоры на разминирование.
Изменения за год работы программы
Программа компенсации расходов на разминирование аграрных земель стала более доступной для фермеров:
- Компенсация теперь покрывает 100% стоимости работ (ранее 50–80%).
- Упразднены ограничения для аграриев с налоговой задолженностью, если они плательщики единого налога IV группы.
- Возмещается стоимость повторного нетехнического обследования земель, даже если разминирование не требуется.
- Новая методика вычисления стоимости работ делает ценообразование прозрачным и справедливым.
- Снято требование к операторам ГТД по опыту на участках до 50 га, что позволяет привлекать новых сертифицированных операторов.
- Финансирование упрощено: фермеры открывают счет эскроу после одобрения заявки.
- Срок подачи заявок продлен до 25 декабря: заявки до 5 декабря финансируются из текущего бюджета, более поздние – на следующий год.
Программа имеет огромный потенциал для развития и расширения. Первый год показал, что компенсационный механизм – это не только финансовая поддержка, но и важный шаг к экономическому восстановлению и повышению устойчивости украинских общин, отмечает пресс-служба.
Напомним, в августе 2025 операторы противоминной деятельности очистили 220 гектаров агроземель в пределах пяти договоров с Центром гуманитарного разминирования. Стоимость этих работ составила 13,2 млн. грн.