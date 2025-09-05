Гуманітарне розмінування: за рік дії програми в Україні очищено 3,4 тис. га агроземель

За рік роботи програми компенсації витрат Центр гуманітарного розмінування підписав 80 договорів на очищення 14,4 тис. га сільськогосподарських земель. Вартість робіт склала понад 856 млн грн, а до використання вже повернули 3,4 тис. га розмінованих територій.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Аукціони з розмінування

"Рік тому ми запустили унікальний для України та світу механізм, який дозволяє аграріям отримати компенсацію за очищення полів від мін і вибухонебезпечних предметів", – зазначив директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.

Завдяки відкритим торгам в системі Prozorro вартість 1 гектара розмінування знизилась на 19,5% за підписаними договорами і в середньому складає 584 тис. грн за один гектар. Загалом участь в торгах взяли кілька десятків операторів, з яких із 16 підписані договори на розмінування.

Зміни за рік роботи програми

Програма компенсації витрат на розмінування аграрних земель стала більш доступною для фермерів:

Компенсація тепер покриває 100% вартості робіт (раніше 50–80%).

Скасовані обмеження для аграріїв із податковою заборгованістю, якщо вони платники єдиного податку IV групи.

Відшкодовується вартість повторного нетехнічного обстеження земель, навіть якщо розмінування не потрібне.

Нова методика обчислення вартості робіт робить ціноутворення прозорим і справедливим.

Знято вимогу до операторів ПМД щодо досвіду на ділянках до 50 га, що дозволяє залучати нових сертифікованих операторів.

Фінансування спрощено: фермери відкривають ескроу-рахунок після схвалення заявки.

Термін подачі заявок продовжено до 25 грудня: заявки до 5 грудня фінансуються з поточного бюджету, пізніші – на наступний рік.

Програма має великий потенціал для розвитку та розширення. Перший рік показав, що компенсаційний механізм – це не лише фінансова підтримка, а важливий крок до економічного відновлення і підвищення стійкості українських громад, наголошує пресслужба.

Нагадаємо, у серпні 2025 року оператори протимінної діяльності очистили 220 гектарів агроземель у межах п’яти договорів із Центром гуманітарного розмінування. Вартість цих робіт становила 13,2 млн грн.