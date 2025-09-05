Розмінування земель в Україні за таких темпів триватиме 83 роки – аудит

Наявна система гуманітарного розмінування в Україні є фрагментарною, недостатньо ефективною та не здатною відповісти на масштаби мінної загрози. Без структурної реформи повне очищення земель сільськогосподарського призначення може розтягнутися на десятиліття, що ставить під загрозу продовольчу безпеку та економічне відновлення країни.

Як пише Delo.ua, такими є висновки аудиту Рахункової палати.

Потрібно 83 роки

Зазначається, що близько чверті території України, – понад 13,9 млн га, – зазнали впливу бойових дій. Через забруднення вибухонебезпечними предметами 9,85 млн га сільськогосподарських земель у 10 регіонах є недоступними для безпечного використання - це майже чверть від площ усіх сільгоспугідь України.

Водночас відновлення безпечного використання цих земель – їх обстеження та розмінування, здійснюється дуже низькими темпами.

З 2022 року і до липня 2025 року розміновано та повернуто у використання 7,75 тис га сільгоспугідь – це лише 0,08% від площі забруднених сільгоспземель, ще 403 тис. га – повернуто в обробіток аграріям у спрощеному порядку.

Аудитори дійшли висновку, що за таких темпів розмінування, повністю очистити сільськогосподарські землі в Україні від небезпечних предметів вдасться лише приблизно через 83 роки.

Які недоліки знайшли

Аудит виявив неврегульованість у звітності, планах, що призводило до того, що деякі ділянки обстежувалися та розміновувалися безліч разів.

Впродовж 2022-2024 років більше 91 % робіт з обстеження та розмінування земель в Україні здійснювали ДСНС та Міноборони.

Але процес розмінування земель відбувався зі затримками. До прикладу, у 2023 році було обстежено 60% визначених у планах площ, з них безпосередньо очищено - лише близько двох третин. У 2024 році показники дещо зросли - до 89% очищених.

Причиною цих затримок, зокрема, є низький рівень кадрового та технічного забезпечення відповідних підрозділів розмінування. Так у Міноборони кадровий склад забезпечено лише на 79%, а у ДСНС – на 68%. При цьому рівень технічного забезпечення таких підрозділів також є низьким – лише 55-75%.

Повідомляється, що станом на 1 січня 2025 року в Україні офіційно зареєстровано 73 оператори протимінної діяльності (приватні та державні) — це у 2,6 раза більше, ніж роком раніше. Водночас фактичні роботи з гуманітарного розмінування здійснювали лише 24 оператори. На їхню частку припадає лише 9% від загального обсягу виконаних робіт.

Нагадаємо, у серпні 2025 року оператори протимінної діяльності очистили 220 гектарів агроземель у межах п’яти договорів із Центром гуманітарного розмінування. Вартість цих робіт становила 13,2 млн грн.