Новини
Дата публікації
Для стартапів з гуманітарного розмінування оголосили новий конкурс: який призовий фонд

розмінування, табличка, попередження про міни
Для стартапів зрозмінування оголосили новий конкурс. / ДСНС України

UK Ukraine TechBridge та Sikorsky Innovation Challenge оголошують конкурс Innovation for Humanitarian Demining для українських стартапів, які розробляють інноваційні технології для гуманітарного розмінування. Три найкращі команди отримають грошові гранти: 3000 фунтів стерлінгів за перше місце, 2000 за друге та 1000 за третє (станом на 25 серпня 1000 фунтів стерлінгів складає 55 297 грн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Крім фінансової підтримки, учасники отримають:

  • менторську підтримку від провідних експертів; 
  • можливість співпраці та інвестицій з британськими компаніями; 
  • шанс впровадити свою розробку в реальні проєкти.

Які стартапи можуть взяти участь?

На конкурс запрошують стартапи та дослідницькі команди з ідеями або готовими рішеннями у сферах:

  • створення дронів та роботизованих систем для виявлення вибухонебезпечних предметів; 
  • наземні та повітряні платформи для безпечного очищення територій; 
  • інтерактивні карти та системи управління процесом розмінування; 
  • компанії , які мають потенціал гуманітарного розмінування.

Конкурс відбудеться 30 вересня у Києві, на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Реєстрація триває до 22 вересня.

Довідково

Конкурс організований Міністерством цифрової трансформації України, урядом Великої Британії, інноваційним холдингом Sikorsky Challenge, платформою UK Ukraine TechBridge, Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та Науковим парком "Київська політехніка".

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив розпорядження, що розширює та затверджує перелік видів протимінної діяльності. Це рішення приводить національне законодавство у відповідність до Закону “Про протимінну діяльність”.

Автор:
Тетяна Ковальчук