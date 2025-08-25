Для стартапов по гуманитарному разминированию объявили новый конкурс: какой призовой фонд

UK Ukraine TechBridge и Sikorsky Innovation Challenge объявляют конкурс Innovation for Humanitarian Demining для украинских стартапов, разрабатывающих инновационные технологии для гуманитарного разминирования. Три лучшие команды получат денежные гранты: 3000 фунтов стерлингов за первое место, 2000 за второе и 1000 за третье (на 25 августа 1000 фунтов стерлингов составляет 55 297 грн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Кроме финансовой поддержки, участники получат:

менторскую поддержку от ведущих экспертов;

возможность сотрудничества и инвестиций с британскими компаниями;

шанс ввести свою разработку в реальные проекты.

Какие стартапы могут принять участие?

На конкурс приглашают стартапы и исследовательские команды с идеями или готовыми решениями в областях:

создание дронов и роботизированных систем для обнаружения взрывоопасных предметов;

наземные и воздушные платформы для безопасной очистки территорий;

интерактивные карты и системы управления процессом разминирования;

компании, имеющие потенциал гуманитарного разминирования.

Конкурс состоится 30 сентября в Киеве на базе КПИ им. Игоря Сикорского. Регистрация продлится до 22 сентября.

Справочно

Конкурс организован Министерством цифровой трансформации Украины, правительством Великобритании, инновационным холдингом Sikorsky Challenge, платформой UK Ukraine TechBridge, Национальным техническим университетом "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Научным парком "Киевская политехника".

Напомним, Кабинет министров одобрил расширяющее и утверждающее перечень видов противоминной деятельности распоряжение. Это решение приводит национальное законодательство в соответствии с Законом "О противоминной деятельности".