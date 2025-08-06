Противоположная деятельность получила восемь новых КВЭДов: правительство приняло распоряжение

Кабинет министров одобрил распоряжение, расширяющее и утверждающее перечень видов противоминной деятельности. Это решение приводит национальное законодательство в соответствии с Законом "О противоминной деятельности".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Новый список включает восемь видов экономической деятельности, каждый из которых теперь имеет отдельный КВЭД (Классификатор видов экономической деятельности).

Часть из них касается непосредственно выполнения работ по противоминной деятельности, в то время как остальные производства товаров и услуг для этой сферы.

Список видов противоминной деятельности и их соответствие КВЭДам:

Производство роботизированных машин и оборудования для разминирования, подготовки почвы и обезвреживания ВНП (28.99);

производство БПЛА с оборудованием, используемым для обследования загрязненных ВНП территорий (30.30);

утилизация (уничтожение) взрывоопасных предметов (38.22);

нетехническое и техническое обследование территорий, очищение территории от ВНП (39.00);

сертификация операторов и процессов противоминной деятельности (71.20);

информирование населения об опасностях ВНП и обучение по предупреждению рисков, связанных с ВНП;

инспектирование разминированных (очищенных) территорий (74.90);

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере ГТД (85.32);

предоставление помощи пострадавшим от ВНП лицам, их реабилитация (88.99).

"За несколько лет мы построили развернутую систему противоминной деятельности: от создания рынка гуманитарного разминирования до производства отечественной техники и оборудования для этих потребностей. Соответственно возросло и количество направлений деятельности в секторе, и привлеченных компаний. Именно поэтому приведение перечня видов экономической деятельности к закону "О противоминной деятельности" – это давно назревшее решение", – отметил заместитель Министра экономики.

Напомним, Украина демонстрирует значительный прогресс в сфере гуманитарного разминирования. По официальным данным площадь потенциально заминированных территорий уменьшилась более чем на 20% по сравнению с концом 2022 года.