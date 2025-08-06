Протимінна діяльність отримала вісім нових КВЕДів: уряд ухвалив розпорядження

Кабінет міністрів схвалив розпорядження, що розширює та затверджує перелік видів протимінної діяльності. Це рішення приводить національне законодавство у відповідність до Закону “Про протимінну діяльність”.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Новий перелік включає вісім видів економічної діяльності, кожен з яких тепер має окремий КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності).

Частина з них стосується безпосередньо виконання робіт з протимінної діяльності, тоді як решта — виробництва товарів та послуг для цієї сфери.

Перелік видів протимінної діяльності і їхня відповідність КВЕДам:

Виробництво роботизованих машин та устаткування для розмінування, підготовки ґрунту та знешкодження ВНП (28.99);

виробництво БПЛА з устаткуванням, що використовується для обстеження забруднених ВНП територій (30.30);

утилізація (знищення) вибухонебезпечних предметів (38.22);

нетехнічне та технічне обстеження територій, очищення території від ВНП (39.00);

сертифікація операторів та процесів протимінної діяльності (71.20);

інформування населення про небезпеки ВНП та навчання з попередження ризиків, пов’язаних із ВНП;

інспектування розмінованих (очищених) територій (74.90);

підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців у сфері ПМД (85.32);

надання допомоги постраждалим від ВНП особам, їхня реабілітація (88.99).

"За кілька років ми побудували розгорнуту систему протимінної діяльності: від створення ринку гуманітарного розмінування до виробництва вітчизняної техніки та обладнання для цих потреб. Відповідно зросла і кількість напрямків діяльності в секторі, і залучених компаній. Саме тому приведення переліку видів економічної діяльності до закону "Про протимінну діяльність" – це давно назріле рішення", – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

Нагадаємо, Україна демонструє суттєвий прогрес у сфері гуманітарного розмінування. За офіційними даними, площа потенційно замінованих територій зменшилася більш ніж на 20% порівняно з кінцем 2022 року.