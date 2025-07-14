Міноборони планує централізувати гуманітарне розмінування через UTTC

Міністерство оборони ініціює створення національної платформи для координації гуманітарного розмінування. Її планують розгорнути на базі Навчально-випробувального комплексу UTTC, який може стати ключовим майданчиком для міжвідомчої взаємодії у сфері протимінної діяльності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Платформа гуманітарного розмінування на UTTC

Полковник Ольга Дробот, представниця Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони, повідомила про ініціативу створення координаційної платформи для гуманітарного розмінування на базі Навчально-випробувального комплексу UTTC. Вона озвучила цю пропозицію під час чергової кластерної зустрічі, присвяченої подальшій координації протимінної діяльності в Україні.

Комплекс UTTC було створено на кошти Міністерства оборони в межах Об’єднаного центру досконалості та забезпечення заходів протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки. Це ефективна інфраструктура для тестування новітніх технологій у сфері гуманітарного розмінування.

За словами Ольги Дробот, UTTC має потенціал стати пілотним майданчиком для впровадження нових форматів співпраці між державними органами, донорами та виробниками в цій сфері.

"UTTC, як логістичне, навчальне та комунікаційне ядро, вже сьогодні формує екосистему полігонів, де проходять випробування технології, здійснюється підготовка фахівців та втілюються нові ідеї", — зазначила полковник.

Також під час зустрічі учасники обговорювали використання віртуальної реальності для інформування про ризики вибухонебезпечних предметів, методи підводного розмінування, а також концепцію створення єдиної системи підготовки спеціалістів у сфері гуманітарного розмінування.

Додамо, нещодавно на навчально-випробувальному комплексі UTTC відбулася демонстрація сучасної техніки для розмінування. Виробники представили роботизовані комплекси, дрони, механізовані машини та мобільні платформи, здатні ефективно очищувати території від вибухонебезпечних предметів у польових умовах.