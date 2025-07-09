United24 профінансує розмінування українських лісів: які ділянки очистять в першу чергу

Фандрейзингова платформа United24 долучилася до розмінування українських лісів. Насамперед сапери працюватимуть на територіях поблизу навчальних закладів, житлових кварталів і зон відпочинку. Проєкт реалізується у співпраці з Центром гуманітарного розмінування та ДП "Ліси України".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Ліси України".

Загалом в Україні залишається забрудненими вибухонебезпечними предметами понад 315 тисяч гектарів лісів, які перебувають у постійному користуванні "Лісів України". Це унеможливлює ведення господарської діяльності, але першочерговим викликом залишається загроза для життя і здоров’я місцевих мешканців.

З 2022 року лісові масиви очищаються переважно гуманітарним шляхом — силами ДСНС та військових саперів. За два роки розміновано понад 40 тисяч гектарів. У 2023 році стартував пілотний проєкт з комерційного розмінування через систему відкритих торгів, у результаті якого очищено ще понад 30 гектарів.

У 2024 році з'явився ще один інструмент — державна можливість використовувати зібрані кошти на платформі United24 для розмінування. Центр гуманітарного розмінування разом із ДП «Ліси України» уже визначив понад 103 га пріоритетних територій, які будуть очищені в першу чергу.

Йдеться про лісові масиви у Київській та Чернігівській областях:

Красилівське лісництво (Чернігівщина) – 58,6 га лісу поблизу села Ягідне, яке перебувало під окупацією, та біля місцевої школи;

Ірпінське лісництво (Київщина) – 33 га лісу поруч із житловими кварталами Ірпеня;

Феневицьке лісництво (Київщина) – 12,3 га поблизу рекреаційного пункту та дороги.

Зазначається, що United24 уже залучив 1,5 млн доларів міжнародної допомоги на розмінування. Частину цих коштів спрямують на очищення лісів. Центр гуманітарного розмінування оголосить тендер серед операторів протимінної діяльності. Компанія, яка переможе, візьметься до робіт у визначених локаціях.

Додамо, у червні фермери отримали у використання ще 820 гектарів розмінованих земель. Водночас оператори протимінної діяльності розпочали роботи з очищення близько 2,5 тисяч гектарів територій.