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З кінця 2022 року площа замінованих земель України зменшилася на понад 20% — Шмигаль

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль обговорив розмінування України. / Урядовий портал

Україна має значний прогрес щодо очищення українських земель від вибухонебезпечних предметів. Площа потенційно замінованих земель порівняно з кінцем 2022 року зменшилася на понад 20% і сьогодні складає близько 137 тисяч квадратних кілометрів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем’єр-міністр України Дениса Шмигаля на нараді в офісі протимінної діяльності ДСНС.

Переважно замінованими є сільськогосподарські землі. Роботи з очищення здійснюють ДСНС, Національна поліція, Міноборони та неурядові оператори протимінної діяльності. Наразі в Україні гуманітарним розмінуванням займаються 112 сертифікованих операторів, серед яких вісім — іноземні. Даний ресурс налічує понад 9 тисяч фахівців, 278 одиниць розмінувальної та землерийної техніки, а також понад 13 тисяч металошукачів.

"Державний аграрний реєстр має стати визначальною частиною інформаційного забезпечення Центру гуманітарного розмінування. Дані в реєстр мають вноситися оперативніше", — наголосив прем’єр.

Глава уряду доручив міністерствам пришвидшити запуск Реєстру територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, а також розробити план дій для залучення міжнародного фінансування безпосередньо на розмінувальну діяльність. Він зазначив, що Україна вже сформувала велику протимінну міжнародну коаліцію з понад пів сотні держав та залучила 1,2 млрд доларів допомоги для очищення територій.

Нагадаємо, Італія оголосила про новий фінансовий внесок для підтримки ініціатив з гуманітарного розмінування в Україні. Угоду на суму 1,5 мільйона євро офіційно підписали разом із Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні. 

Автор:
Тетяна Ковальчук