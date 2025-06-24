С конца 2022 года площадь заминированных земель Украины уменьшилась более чем на 20% — Шмигаль

Украина имеет значительный прогресс по очищению украинских земель от взрывоопасных предметов. Площадь потенциально заминированных земель по сравнению с концом 2022 года уменьшилась более чем на 20% и сегодня составляет около 137 тысяч квадратных километров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля на совещании в офисе противоминной деятельности ГСЧС.

Преимущественно заминированы сельскохозяйственные земли. Работы по очистке осуществляют ГСЧС, Национальная полиция, Минобороны и неправительственные операторы противоминной деятельности. В настоящее время в Украине гуманитарным разминированием занимаются 112 сертифицированных операторов, среди которых восемь — иностранные . Данный ресурс насчитывает более 9 тысяч специалистов, 278 единиц разминочной и землеройной техники, а также более 13 тысяч металлоискателей.

"Государственный аграрный реестр должен стать определяющей частью информационного обеспечения Центра гуманитарного разминирования. Данные в реестр должны вноситься более оперативно", — подчеркнул премьер.

Глава правительства поручил министерствам ускорить запуск Реестра территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, а также разработать план действий для привлечения международного финансирования непосредственно на разминальную деятельность.

Напомним, Италия объявила о новом финансовом вкладе для поддержки инициатив по гуманитарному разминированию в Украине. Соглашение на сумму 1,5 млн евро официально подписали вместе с Программой развития ООН (ПРООН) в Украине.