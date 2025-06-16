Цена безопасности: стоимость разминирования агроземель в Украине составляет 1 трлн грн — нардеп

В Украине полное разминирование сельскохозяйственных угодий обойдется почти в триллион гривен. Средняя стоимость очистки одного гектара составляет около 62 тысяч гривен, тогда как площадь потенциально загрязненных земель остается очень большой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Нины Южаниной.

Сколько нужно средств на разминирование

По данным Министерства экономики, с начала 2025 года проведено 30 аукционов по выполнению работ по очистке аграрных угодий общей площадью 5,37 тыс. гектаров.

По результатам торгов, общая стоимость разминирования составила 336,6 млн. грн., что свидетельствует о средней цене 62 тыс. грн за гектар.

По состоянию на начало года потенциально заминированными остаются около 140 тысяч. кв. км территории Украины. Несмотря на усилия со стороны государства, масштабы проблемы остаются значительными, отмечает Южанина.

В госбюджете на 2025 год на разминирование заложено всего 2 млрд грн — что является незначительной частью необходимой суммы.

"Не трудно посчитать, на сколько лет растянется процесс разминирования с такими объемами финансирования", — подытожила Южанина.

Напомним, в мае 2025 г. украинские фермеры получили в использование около 660 гектаров очищенных от мин и взрывоопасных предметов участков.