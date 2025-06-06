В мае фермеры получили 660 га очищенных земель: правительство активизирует разминирование сельхозугодий

В мае 2025 года украинские фермеры, участвующие в государственной программе компенсации разминирования сельскохозяйственных земель, получили около 660 гектаров очищенных от мин и взрывоопасных предметов участков.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

Кроме того, в прошлом месяце начались работы еще по пяти контрактам, в рамках которых запланировано очистить и передать аграриям еще около 1350 гектаров. Всего с начала действия программы фермерам уже передано более 2 тысяч гектаров безопасных для возделывания земель.

Он отметил, что май стал "знаковым" для сферы противоминной деятельности в Украине. В прошлом месяце государственный сертификат получил первый отечественный тяжелый дистанционный комплекс разминирования — "ГАРТ 5100". Это полностью украинская разработка, которая, по словам чиновника, не уступает зарубежным аналогам.

Также в мае был зарегистрирован сотый сертифицированный оператор по противоминной деятельности.

По его словам, сделанная ставка на создание прозрачного и конкурентного рынка сработала. Конкуренция позволяет как снизить стоимость разминирования, так и ускорить темпы работ.

Правительство продолжает работу над усовершенствованием механизмов сертификации, в частности над запуском цифровой сертификации операторов через портал "Действие".

Отдельным приоритетом названо внедрение инноваций в противоминную деятельность. В Харьковской области уже прошла успешное тестирование платформа GRIT — разработка украинских инженеров в партнерстве с техгигантом Palantir.

Платформа интегрирует более 100 массивов данных и автоматически определяет приоритетность участков для разминирования. В ближайшее время систему планируют масштабировать на другие пострадавшие от боевых действий регионы.

Добавим, по оценкам Всемирного банка, полное разминирование территории Украины потребует около $30 млрд. В 2025 году в рамках программы гуманитарного разминирования планируется обследовать 31 тыс. кв. км.