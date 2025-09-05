Разминирование земель в Украине при таких темпах будет продолжаться 83 года — аудит

Существующая система гуманитарного разминирования в Украине фрагментарна, недостаточно эффективна и не способна ответить на масштабы минной угрозы. Без структурной реформы полное очищение земель сельскохозяйственного назначения может растянуться на десятилетия, что ставит под угрозу продовольственную безопасность и экономическое восстановление страны.

Как пишет Delo.ua, таковы выводы аудита Счетной палаты.

Требуется 83 года

Отмечается, что около четверти территории Украины, – более 13,9 млн га, – испытали влияние боевых действий. Из-за загрязнения взрывоопасными предметами 9,85 млн га сельскохозяйственных земель в 10 регионах недоступны для безопасного использования. – это почти четверть от площадей всех сельхозугодий Украины.

В то же время восстановление безопасного использования этих земель – их обследование и разминирование осуществляется очень низкими темпами.

С 2022 года по июль 2025 года разминировано и возвращено в использование 7,75 тыс. га сельхозугодий – это лишь 0,08% от площади загрязненных сельхозземель, еще 403 тыс. га – возвращено в обработку аграриям в упрощенном порядке.

Аудиторы пришли к выводу, что при таких темпах разминирования полностью очистить сельскохозяйственные земли в Украине от опасных предметов удастся только примерно через 83 года .

Какие недостатки нашли

Аудит показал неурегулированность в отчетности, планах, что приводило к тому, что некоторые участки обследовались и разминировались множество раз.

В течение 2022-2024 годов более 91% работ по обследованию и разминированию земель в Украине осуществляли ГСЧС и Минобороны.

Но процесс разминирования земель происходил с задержками. К примеру, в 2023 году было обследовано 60% определенных в планах площадей, из них непосредственно очищено – всего около двух третей. В 2024 году показатели несколько выросли – до 89% очищенных.

Причиной этих задержек, в частности, низкий уровень кадрового и технического обеспечения соответствующих подразделений разминирования. Так, в Минобороны кадровый состав обеспечен лишь на 79%, а в ГСЧС – на 68%. При этом уровень технического обеспечения таких подразделений также низкий – лишь 55-75%.

Сообщается, что по состоянию на 1 января 2025 года в Украине официально зарегистрировано 73 оператора противоминной деятельности (частные и государственные) — это в 2,6 раза больше, чем годом ранее. В то же время фактические работы по гуманитарному разминированию осуществляли только 24 оператора. На их долю приходится всего 9% общего объема выполненных работ.

Напомним, в августе 2025 операторы противоминной деятельности очистили 220 гектаров агроземель в пределах пяти договоров с Центром гуманитарного разминирования. Стоимость этих работ составила 13,2 млн. грн.