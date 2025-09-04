Гуманитарное разминирование в августе: саперы очистили 220 гектаров агроземель

В августе 2025 операторы противоминной деятельности очистили 220 гектаров агроземель в пределах пяти договоров с Центром гуманитарного разминирования. Стоимость этих работ составила 13,2 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства экономики.

В целом, благодаря государственной программе компенсаций уже очищено более 3 416 га земель.

С начала действия программы подписано 80 договоров на разминирование 14 432 гектаров, а общая сумма компенсаций составила 856,3 млн. грн.

Программа покрывает 100% стоимости разминирования земель сельскохозяйственного назначения, а подать заявку на участие можно через Государственный аграрный реестр.

Кроме непосредственного разминирования, в августе правительство приняло ряд важных решений для развития противоминной деятельности:

Определены восемь видов противоминной деятельности, которые соответствуют профильному закону и классифицированы по КВЭД. Это создает новые возможности для бизнеса в сфере ГТД.

Обновлен список профессий, по которым можно получить ваучер на обучение. К нему добавили профессию деминера (оператора по поиску взрывоопасных предметов).

Напомним, в июле подразделения разминирования Министерства обороны очистили 5136 га деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов.