Разминирование сельскохозяйственных земель: в июле аграриям вернули более 300 гектаров

В июле в Украине было разминировано и возвращено аграриям для использования 330 гектаров сельскохозяйственных земель. Еще на почти 900 гектарах в прошлом месяце начались работы по очистке от мин и взрывчатых предметов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Всего с начала действия программы на конец июля подписано 76 договоров на очистку 14309 га сельскохозяйственных земель на сумму 853,1 млн грн.

Благодаря гуманитарному разминированию земель сельскохозяйственного назначения увеличиваются площади угодий, на которых фермеры могут сеять, сажать и убирать урожай.

Отмечается, что одним из способов наращивания темпов разминирования может быть введение инновационных технологий. Уже сейчас операторы используют дроны для нетехнического и технического обследования территорий.

Отдельные команды работают с натренированными нейросетями, которые в разы быстрее человека идентифицируют возможные взрывоопасные предметы. При добавлении данных, собранных сенсорами, можно будет получить качественную карту, что позволит саперам быстрее и качественнее работать.

Напомним, в июле подразделения разминирования Министерства обороны очистили 5136 га деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов.