Розмінування сільськогосподарських земель: у липні аграріям повернули понад 300 гектарів

У липні в Україні було розміновано та повернуто аграріям до використання 330 гектарів сільськогосподарських земель. Ще на майже 900 гектарах минулого місяця розпочалися роботи з очищення від мін та вибухових предметів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Загалом з початку дії програми станом на кінець липня підписано 76 договорів на очищення 14309 га сільськогосподарських земель на суму 853,1 млн грн.

Завдяки гуманітарному розмінуванню земель сільськогосподарського призначення збільшуються площі угідь, на яких фермери можуть сіяти, садити і збирати урожай.

Зазначається, що одним зі способів нарощувати темпи розмінування може бути запровадження інноваційних технологій. Вже зараз оператори використовують дрони для проведення нетехнічного та технічного обстеження територій.

Окремі команди працюють із натренованими нейромережами, які в рази швидше за людину ідентифікують можливі вибухонебезпечні предмети. При додаванні даних, зібраних сенсорами, можна буде отримати якісну мапу, що дозволить саперам швидше і якісніше працювати.

Нагадаємо, у липні підрозділи розмінування Міністерства оборони очистили 5 136 га деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.