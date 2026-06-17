Revolut официально выходит на рынок ОАЭ и готовит масштабное расширение

Цифровой банк Revolut Ltd. официально запускает деятельность в Соединенных Арабских Эмиратах. Центральный банк ОАЭ уже одобрил заявку компании на получение лицензий на предоставление розничных платежных услуг и услуг с сохраненной стоимостью.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

На первом этапе лондонская компания будет сосредоточена на развитии технологий и локальных возможностей.

В будущем клиенты в ОАЭ смогут управлять разными валютами, осуществлять карточные платежи и переводить средства через приложение.

По словам Амбарина Мусы, возглавляющего операции фирмы в регионе, финтех-гигант стремится углубить присутствие в Эмиратах и уже ищет руководителя отдела роста.

В целом, Revolut планирует масштабное расширение на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в частности рассматривает рынки Марокко и Турции (где ведет переговоры о приобретении банка FUPS).

В настоящее время компания имеет 75 миллионов пользователей, недавно развернула работу в Мексике и получила банковскую лицензию в Великобритании.

Кроме того, Revolut претендует на банковскую хартию США и готовит продажу акций по оценке в 115 миллиардов долларов.

О Revolut

Revolut – это британская финтех-компания и онлайн-банк, который предлагает широкий спектр финансовых услуг через мобильное приложение. Основан в 2015 году российско-британским предпринимателем Николаем Сторонским и украинским бизнесменом Владом Яценко. Его штаб-квартира находится в Лондоне.

Сервис позволяет открывать счета, осуществлять международные переводы, обменивать валюты по выгодному курсу, а также торговать акциями и криптовалютами.

В Украине компания имеет 100% дочь по разработке программного обеспечения Revolut Technologies Ukraine (Киев).

По итогам 2025 года британская финтех-компания Revolut увеличила чистый доход до 4,5 млрд фунтов стерлингов (6,02 млрд долларов), превысив прогнозы аналитиков. Число клиентов сервиса выросло на 30% — до 68,3 миллиона человек, а чистая прибыль до налогообложения составила 1,7 млрд фунтов.

Revolut в Украине

В начале февраля 2025 года в Revolut заявили, что украинцы смогут открыть европейский счет сервиса и получить доступ к современным финуслугам, в частности, мгновенным и бесплатным переводам между пользователями приложения. Спектр услуг был ограничен, поскольку у Revolut не было соответствующей лицензии.

НБУ 27 февраля 2025 года заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получение банковской лицензии или открытие филиала по разрешению НБУ, согласно законодательству. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

Против выхода на украинский рынок Revolut без получения лицензии выступал monobank – самый крупный украинский необанк, второй по количеству розничных карточных клиентов в Украине.

В начале августа глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что процесс авторизации и лицензирование Revolut продолжается в рамках предусмотренных процедур. По его словам, компания демонстрирует полное понимание позиции Нацбанка и ведет конструктивный диалог с регулятором.

Revolut приняла решение прекратить предоставление услуг и обслуживать банковские счета клиентов – резидентов Украины, открытые через Revolut Bank UAB, с 22 февраля 2026 года.