Чверть українських сільгоспугідь недоступна через забруднення вибухонебезпечними предметами

Через вибухонебезпечні предмети 9,85 млн гектарів сільськогосподарських земель у 10 регіонах України наразі недоступні для безпечного обробітку. Це майже чверть усіх сільгоспугідь країни. Загалом понад 13,9 млн га землі постраждали від бойових дій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Комітету аграрної та земельної політики Верховної Ради.

Розмінування та повернення очищених земель громадам для подальшого використання – один із пріоритетів держави. В умовах триваючої війни гуманітарне розмінування та розвиток вітчизняної протимінної техніки є критично важливими кроками, повідомляють у Комітеті з питань аграрної та земельної політики.

За даними Рахункової палати України, з 2022 року до липня 2025 року розміновано лише 7,75 тис. га сільськогосподарських угідь, що становить 0,08% від площі забруднених земель. Ще 403 тис. га повернули в обробіток аграріям у спрощеному порядку.

У розмінуванні задіяні як державні структури – ДСНС, Міністерство оборони, Державна спеціальна служба транспорту, так і приватні сертифіковані оператори – HALO Trust, Norwegian People’s Aid, MAG, Demining Solutions та інші.

Важливу роль відіграють міжнародні партнери. Хорватський виробник машин для розмінування DOK-ING збільшив локалізацію виробництва в Україні до 30% і планує довести до 50% у 2026 році. Разом із компанією A3Tech вже налагоджено виробництво запчастин, ремонт і збірку техніки.

У 2024 році в Україні зібрали 8 машин розмінування і забезпечили 3,6 тис. запасних частин, що дозволяє швидше повертати техніку в роботу та економити державні кошти. За підрахунками A3Tech, лише на комплектуючих українського виробництва ДСНС і ДССТ заощадили понад 7 млн грн.

На сьогодні в 10 областях України працює 69 машин DOK-ING, які очистили понад 25 млн м² територій та знешкодили понад 10 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема в Донецькій, Чернігівській, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській та Одеській областях.

DOK-ING – хорватський виробник роботизованих систем для гуманітарного розмінування, техніка якого використовується у понад 40 країнах світу, включно з Україною, Іраком, Афганістаном та Азербайджаном.

Нагадаємо, у серпні 2025 року оператори протимінної діяльності очистили 220 гектарів агроземель у межах п’яти договорів із Центром гуманітарного розмінування. Вартість цих робіт становила 13,2 млн грн.