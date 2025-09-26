Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,72

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Чверть українських сільгоспугідь недоступна через забруднення вибухонебезпечними предметами

розмінування
За три роки розміновано лише 0,08% забруднених сільгоспугідь України / Комітет ВР

Через вибухонебезпечні предмети 9,85 млн гектарів сільськогосподарських земель у 10 регіонах України наразі недоступні для безпечного обробітку. Це майже чверть усіх сільгоспугідь країни. Загалом понад 13,9 млн га землі постраждали від бойових дій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Комітету аграрної та земельної політики Верховної Ради.

Розмінування та повернення очищених земель громадам для подальшого використання – один із пріоритетів держави. В умовах триваючої війни гуманітарне розмінування та розвиток вітчизняної протимінної техніки є критично важливими кроками, повідомляють у Комітеті з питань аграрної та земельної політики.

За даними Рахункової палати України, з 2022 року до липня 2025 року розміновано лише 7,75 тис. га сільськогосподарських угідь, що становить 0,08% від площі забруднених земель. Ще 403 тис. га повернули в обробіток аграріям у спрощеному порядку.

У розмінуванні задіяні як державні структури – ДСНС, Міністерство оборони, Державна спеціальна служба транспорту, так і приватні сертифіковані оператори – HALO Trust, Norwegian People’s Aid, MAG, Demining Solutions та інші.

Важливу роль відіграють міжнародні партнери. Хорватський виробник машин для розмінування DOK-ING збільшив локалізацію виробництва в Україні до 30% і планує довести до 50% у 2026 році. Разом із компанією A3Tech вже налагоджено виробництво запчастин, ремонт і збірку техніки.

У 2024 році в Україні зібрали 8 машин розмінування і забезпечили 3,6 тис. запасних частин, що дозволяє швидше повертати техніку в роботу та економити державні кошти. За підрахунками A3Tech, лише на комплектуючих українського виробництва ДСНС і ДССТ заощадили понад 7 млн грн.

На сьогодні в 10 областях України працює 69 машин DOK-ING, які очистили понад 25 млн м² територій та знешкодили понад 10 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема в Донецькій, Чернігівській, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській та Одеській областях.

DOK-ING – хорватський виробник роботизованих систем для гуманітарного розмінування, техніка якого використовується у понад 40 країнах світу, включно з Україною, Іраком, Афганістаном та Азербайджаном.

Нагадаємо, у серпні 2025 року оператори протимінної діяльності очистили 220 гектарів агроземель у межах п’яти договорів із Центром гуманітарного розмінування. Вартість цих робіт становила 13,2 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко