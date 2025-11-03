- Категорія
Екологічні збитки від агресії РФ в Україні сягнули майже 6 трильйонів гривень: деталі
В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії екологічні збитки, завдані довкіллю, сягнули значної суми. Станом на 31 жовтня 2025 року загальна шкода досягла майже 6 трильйонів гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Держекоінспекції.
Ця цифра охоплює руйнівний вплив війни на атмосферу, водні та земельні ресурси, а також на природно-заповідний фонд та тваринний світ.
Атмосфера
Найбільші збитки пов'язані з повітрям, що забруднюється внаслідок пожеж:
- лісові пожежі — 777,7 млрд грн, охоплено 142,6 тис. га;
- горіння нафтопродуктів — 173,0 млрд грн, спалено 4,1 млн т;
- інші загоряння — 16,0 млрд грн, площа 3,2 млн кв.м.
Водні ресурси
Значна шкода завдана водним об'єктам через забруднення та неконтрольоване використання:
- забруднення водних об'єктів — 73,0 млрд грн. (36,1 тис. т);
- самовільне використання водних ресурсів — 35,0 млрд грн. (21,1 млрд кв.м);
- засмічення водних об'єктів — 9,8 млрд грн. (42,4 млн кг).
Земельні ресурси
Землі зазнали найбільших руйнувань за обсягом шкоди, що виражається у трильйонах гривень:
- засмічення земель — 1,27 трлн грн, площа 24,3 млн кв. м;
- забруднення ґрунтів — 22,0 млрд грн, площа 1,2 млн кв. м.
Природно-заповідний фонд (ПЗФ)
Руйнування природи, знищення лісів та тваринного світу становлять окрему категорію збитків:
- знищення та пошкодження дерев та рослин — 1,03 трлн грн. (76,5 млн шт.);
- пошкодження рослинного світу (території) — 273,4 млрд грн. (28,3 тис. га);
- знищення тваринного світу — 163,4 млрд грн. (75,2 тис. екз.).
"Держекоінспекція продовжує здійснювати ретельну фіксацію всіх відповідних фактів з метою притягнення винних осіб до відповідальності та забезпечення відшкодування завданої шкоди екології України", — зазначили в установі.
Нагадаємо, станом на 5 вересня 2025 року загальна шкода довкіллю України сягнула понад 5,8 трильйона гривень.