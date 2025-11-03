Екологічні збитки від агресії РФ в Україні сягнули майже 6 трильйонів гривень: деталі

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії екологічні збитки, завдані довкіллю, сягнули значної суми. Станом на 31 жовтня 2025 року загальна шкода досягла майже 6 трильйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Держекоінспекції.

Ця цифра охоплює руйнівний вплив війни на атмосферу, водні та земельні ресурси, а також на природно-заповідний фонд та тваринний світ.

Атмосфера

Найбільші збитки пов'язані з повітрям, що забруднюється внаслідок пожеж:

лісові пожежі — 777,7 млрд грн , охоплено 142,6 тис. га;

охоплено 142,6 тис. га; горіння нафтопродуктів — 173,0 млрд грн, спалено 4,1 млн т;

інші загоряння — 16,0 млрд грн, площа 3,2 млн кв.м.

Водні ресурси

Значна шкода завдана водним об'єктам через забруднення та неконтрольоване використання:

забруднення водних об'єктів — 73,0 млрд грн. (36,1 тис. т);

самовільне використання водних ресурсів — 35,0 млрд грн. (21,1 млрд кв.м);

засмічення водних об'єктів — 9,8 млрд грн. (42,4 млн кг).

Земельні ресурси

Землі зазнали найбільших руйнувань за обсягом шкоди, що виражається у трильйонах гривень:

засмічення земель — 1,27 трлн грн, площа 24,3 млн кв. м;

забруднення ґрунтів — 22,0 млрд грн, площа 1,2 млн кв. м.

Природно-заповідний фонд (ПЗФ)

Руйнування природи, знищення лісів та тваринного світу становлять окрему категорію збитків:

знищення та пошкодження дерев та рослин — 1,03 трлн грн. (76,5 млн шт.);

пошкодження рослинного світу (території) — 273,4 млрд грн. (28,3 тис. га) ;

з нищення тваринного світу — 163,4 млрд грн. (75,2 тис. екз.).

"Держекоінспекція продовжує здійснювати ретельну фіксацію всіх відповідних фактів з метою притягнення винних осіб до відповідальності та забезпечення відшкодування завданої шкоди екології України", — зазначили в установі.

Нагадаємо, станом на 5 вересня 2025 року загальна шкода довкіллю України сягнула понад 5,8 трильйона гривень.