Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,89

--0,08

EUR

48,41

--0,10

Готівковий курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,79

48,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Екологічні збитки від агресії РФ в Україні сягнули майже 6 трильйонів гривень: деталі

росток, випалена земля, збитки довкіллю
Російська агресія завдала Україні значних екологічних збітків. / Shutterstock

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії екологічні збитки, завдані довкіллю, сягнули значної суми. Станом на 31 жовтня 2025 року загальна шкода досягла майже 6 трильйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Держекоінспекції.

Ця цифра охоплює руйнівний вплив війни на атмосферу, водні та земельні ресурси, а також на природно-заповідний фонд та тваринний світ.

Атмосфера

Найбільші збитки пов'язані з повітрям, що забруднюється внаслідок пожеж:

  • лісові пожежі — 777,7 млрд грн, охоплено 142,6 тис. га; 
  • горіння нафтопродуктів — 173,0 млрд грн, спалено 4,1 млн т; 
  • інші загоряння — 16,0 млрд грн, площа 3,2 млн кв.м.

Водні ресурси

Значна шкода завдана водним об'єктам через забруднення та неконтрольоване використання:

  • забруднення водних об'єктів — 73,0 млрд грн. (36,1 тис. т); 
  • самовільне використання водних ресурсів — 35,0 млрд грн. (21,1 млрд кв.м); 
  • засмічення водних об'єктів — 9,8 млрд грн. (42,4 млн кг).

Земельні ресурси

Землі зазнали найбільших руйнувань за обсягом шкоди, що виражається у трильйонах гривень:

  • засмічення земель — 1,27 трлн грн, площа 24,3 млн кв. м; 
  • забруднення ґрунтів — 22,0 млрд грн, площа 1,2 млн кв. м.

Природно-заповідний фонд (ПЗФ)

Руйнування природи, знищення лісів та тваринного світу становлять окрему категорію збитків:

  • знищення та пошкодження дерев та рослин — 1,03 трлн грн. (76,5 млн шт.); 
  • пошкодження рослинного світу (території) — 273,4 млрд грн. (28,3 тис. га)
  • знищення тваринного світу 163,4 млрд грн. (75,2 тис. екз.).
Фото 2 — Екологічні збитки від агресії РФ в Україні сягнули майже 6 трильйонів гривень: деталі

"Держекоінспекція продовжує здійснювати ретельну фіксацію всіх відповідних фактів з метою притягнення винних осіб до відповідальності та забезпечення відшкодування завданої шкоди екології України", — зазначили в установі.

Нагадаємо, станом на 5 вересня 2025 року загальна шкода довкіллю України сягнула понад 5,8 трильйона гривень. 

Автор:
Тетяна Ковальчук