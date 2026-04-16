Ferrexpo сократила выпуск железорудной продукции на 72%

добыча полезных ископаемых
Объемы выпуска железорудной продукции сократились втрое / Depositphotos

Горнодобывающая компания Ferrexpo в первом квартале 2026 года сократила производство железорудной продукции на 72% из года в год — до 592,75 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим кварталом показатель снизился на 45%.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в соответствующем отчете компании.

Главной причиной падения показателей стали систематические атаки РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру.

В течение большей части квартала производственная деятельность Ferrexpo была практически полностью приостановлена. Лишь в конце февраля компании удалось начать ограниченное возобновление работы на пониженных уровнях мощности.

Наибольшее падение зафиксировано в сегменте коммерческого концентрата. Его производство сократилось на 90% по сравнению с предыдущим кварталом и на 91% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, достигнув отметки 67,82 тыс. тонн.

Выпуск премиум-окатков вырос на 27% по сравнению с предыдущим кварталом, однако упал на 52% по отношению к аналогичному периоду 2025 года – до 523 тыс. т.

В то же время, в первом квартале компания не производила DR-окатки, тогда как в январе-марте 2025-го эти объемы составляли 81,78 тыс. т.

О Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарская компания в сфере горнодобывающей промышленности, специализирующаяся на добыче и переработке железной руды, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Константин Жеваго.

Ferrexpo производит и экспортирует железорудную продукцию на сталелитейные заводы по всему миру.

Компания зарегистрирована в Великобритании, имеет операционный центр в Швейцарии, а основные производственные активы находятся в Украине. Компании принадлежит 100%-ная доля ООО "Еристовский ГОК", 99,9% - ООО "Билановский ГОК" и 100% акций "ЧАО Полтавский ГОК".

"Полтавский горно-обогатительный комбинат" - предприятие в городе Горишние Плавни, крупнейший украинский экспортер железорудных окатышей в Европу.

24 февраля хозяйственный суд Полтавской области открыл производство по делу о банкротстве Полтавского горно-обогатительного комбината одного из крупнейших в Украине производителей железорудного сырья.

В январе 2026 года Ferrexpo заявила о   временная остановка операционной деятельности   через российские удары по энергетической инфраструктуре Украины и перевод части работников в режим простоя.

Автор:
Татьяна Бессараб