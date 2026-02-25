Суд начал банкротство Полтавского ГОКа из-за долга в 4,7 миллиарда гривен

Хозяйственный суд Полтавской области 24 февраля открыл производство по делу о банкротстве Полтавского горно-обогатительного комбината, одного из самых крупных в Украине производителей железорудного сырья.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении его материнской компании Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже.

"Сегодня компания с сожалением сообщает, что местный суд первой инстанции в Украине принял решение об открытии производства по делу о банкротстве против Полтавского ГОКа (ПГОК). В рамках этого решения суд назначил управляющего по делу о неплатежеспособности", - говорится в сообщении.

В Ferrexpo уточнили, что судебный спор по поводу оспариваемых поручителей между ПГОКом и ООО "Макси Капитал Групп" все еще рассматривается Верховным Судом Украины.

Таким образом, местный суд в Полтаве открыл производство по делу о банкротстве без окончательного решения Верховного Суда по основному производству и, несмотря на решение Верховного Суда от 1 апреля 2024 года о приостановлении возможного взыскания по ПГОКу.

"Полтавский ГОК подаст апелляционную жалобу на решение суда в пределах установленного 10-дневного срока. В то же время представление апелляции не останавливает течение процедуры банкротства. Сейчас невозможно оценить потенциальное влияние такого производства по делу о банкротстве и сроки его продолжительности, поскольку это зависит от дальнейших судебных процедур, которые могут продолжаться в течение значительного периода", - сообщили в Ferrexpo.

Хотя дело о банкротстве не останавливает работу Полтавского ГОКа, акции Ferrexpo после этого сообщения упали на 28%.

Детали дела

ООО "Макси Капитал Групп" в 2020 году получило право требования обанкротившегося банка "Финансы и Кредит" по ряду кредитов, где Полтавский горно-обогатительный комбинат (FPM) был поручителем.

7 декабря 2022 года FPM получил от ООО "Макси Капитал Груп" исковое требование на сумму 4,7 млрд грн по обжалуемым поручителям, согласно которой ООО "Макси Капитал Груп" утверждает, что FPM гарантировал выполнение обязательств банка "Финансы и Кредит" по определенным кредитным договорам.

Этот банк находится в процессе ликвидации после того, как Национальный банк Украины объявил его неплатежеспособным и ввел во временную администрацию 18 сентября 2015 года.

14 мая 2025 года Хозяйственный суд Полтавской области принял к рассмотрению заявление ООО "Финансовая компания Maxi Capital Group" об открытии производства по делу о банкротстве FPM.

Напомним, что Константину Жеваго как эксвладельцу упомянутого банка "Финансы и кредит", который уже почти девять лет находится в процессе ликвидации, еще в 2019 году объявили о подозрении в присвоении и отмывании имущества. Речь шла о растрате 113 миллионов долларов. Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров финучреждения.

О Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарская компания в сфере горнодобывающей промышленности, специализирующаяся на добыче и переработке железной руды, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Константин Жеваго.

Ferrexpo производит и экспортирует железорудную продукцию на сталелитейные заводы по всему миру.

Компания зарегистрирована в Великобритании, имеет операционный центр в Швейцарии, а основные производственные активы находятся в Украине. Компании принадлежит 100%-ная доля ООО "Еристовский ГОК", 99,9% - ООО "Билановский ГОК" и 100% акций "ЧАО Полтавский ГОК".

"Полтавский горно-обогатительный комбинат" - предприятие в городе Горишние Плавни, крупнейший украинский экспортер железорудных окатышей в Европу.

В январе 2026 года Ferrexpo заявила о временной остановке операционной деятельности из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и перевода части работников в режим простоя.