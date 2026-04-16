Фермерское хозяйство из Житомирской области запустило вакуумирование картофеля

Фермерское хозяйство "Аделаида" из Житомирской области начало новое направление бизнеса — переработку картофеля. Часть урожая предприятие теперь не только выращивает, но и очищает и вакуумирует на продажу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Facebook компании.

В хозяйстве отметили, что запуск переработки — это новый этап развития, пока находящийся в стадии настройки. Предприятие оптимизирует производственные процессы и оборудование для обеспечения качественного и удобного для потребителя продукта.

Таким образом, "Аделаида" расширяет свою деятельность, переходя от сырьевой модели к созданию продукции с добавленной стоимостью.

Напомним, в Украине фиксируются колебания цен на картофель : по данным рынка, недавно овощ дешевел из-за увеличения предложения и сезонных факторов

Заметим, что переработка картофеля в Украине активно развивается, смещаясь от производства чипсов к выпуску картофеля фри, очищенной и пастеризованной продукции. Ключевые игроки включают в себя новые заводы компании "МАИС" (фри) и восстановленное ООО "Рено" (Green Guild Group)

Фермерское хозяйство "Аделаида" основано в 1992 году в селе Чулаковка Херсонской области. Хозяйство начало работу с 50 гектаров. Сейчас хозяйство возделывает на юге – 2700 гектаров. В 2006 году был зарегистрирован филиал фермерского хозяйства "Аделаида" в Житомирской области.