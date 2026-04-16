Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,50

51,26

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фермерское хозяйство из Житомирской области запустило вакуумирование картофеля

картофель
Украинское фермерское хозяйство осваивает переработку и упаковку картофеля / Depositphotos

Фермерское хозяйство "Аделаида" из Житомирской области начало новое направление бизнеса — переработку картофеля. Часть урожая предприятие теперь не только выращивает, но и очищает и вакуумирует на продажу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Facebook компании.

В хозяйстве отметили, что запуск переработки — это новый этап развития, пока находящийся в стадии настройки. Предприятие оптимизирует производственные процессы и оборудование для обеспечения качественного и удобного для потребителя продукта.

Таким образом, "Аделаида" расширяет свою деятельность, переходя от сырьевой модели к созданию продукции с добавленной стоимостью.

Напомним, в Украине фиксируются колебания цен на картофель : по данным рынка, недавно овощ дешевел из-за увеличения предложения и сезонных факторов

Заметим, что переработка картофеля в Украине активно развивается, смещаясь от производства чипсов к выпуску картофеля фри, очищенной и пастеризованной продукции. Ключевые игроки включают в себя новые заводы компании "МАИС" (фри) и восстановленное ООО "Рено" (Green Guild Group)

Фермерское хозяйство "Аделаида" основано в 1992 году в селе Чулаковка Херсонской области. Хозяйство начало работу с 50 гектаров. Сейчас хозяйство возделывает на юге – 2700 гектаров. В 2006 году был зарегистрирован филиал фермерского хозяйства "Аделаида" в Житомирской области.

Автор:
Лариса Крупко