Фермерське господарство з Житомирщини запустило вакуумування картоплі

Українське фермерське господарство освоює переробку та пакування картоплі / Depositphotos

Фермерське господарство "Аделаїда" з Житомирської області розпочало новий напрям бізнесу — переробку картоплі. Частину врожаю підприємство тепер не лише вирощує, а й очищує та вакуумує для продажу.

У господарстві зазначили, що запуск переробки — це новий етап розвитку, який поки перебуває у стадії налаштування. Підприємство оптимізує виробничі процеси та обладнання, щоб забезпечити якісний і зручний для споживача продукт.

Таким чином "Аделаїда" розширює свою діяльність, переходячи від сировинної моделі до створення продукції з доданою вартістю.

Нагадаємо, в Україні фіксуються коливання цін на картоплю: за даними ринку, нещодавно овоч дешевшав через збільшення пропозиції та сезонні фактори 

Зауважимо, переробка картоплі в Україні активно розвивається, зміщуючись від виробництва чипсів до випуску картоплі фрі, очищеної та пастеризованої продукції. Ключові гравці включають нові заводи компанії "МАЇС" (фрі) та відновлене ТОВ "Рено" (Green Guild Group)

Фермерське господарство "Аделаїда" засноване у 1992 року в селі Чулаківка Херсонської області. Господарство почало працювати з 50 гектарів. Зараз господарство обробляє на півдні – 2700 гектарів. У 2006 році була зареєстрована філія фермерського господарства "Аделаїда" у Житомирській області. 

Автор:
Лариса Крупко