В Україні знову подешевшала картопля: причини та яка ціна на ринку

В Україні подешевшала картопля / Freepik

Протягом поточного тижня в Україні зафіксовано зниження відпускних цін на картоплю. Виробники пропонують продукцію за ціною від 5 до 11 грн/кг (що еквівалентно $0,11–0,25/кг). У порівнянні з кінцем попереднього робочого тижня, середня вартість впала на 15%.

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Причини зниження цін

Основним фактором здешевлення є зростання пропозиції на ринку. З настанням теплої погоди господарства розпочали активний розпродаж наявних обсягів продукції. Більшість фермерів реалізують картоплю з необладнаних сховищ, де якість овочів швидко погіршується. Окремо відзначається низький рівень торговельної активності з боку покупців.

Наразі відпускні ціни на картоплю в Україні є значно нижчими за минулорічні показники. Продукція надходить у продаж у середньому на 62% дешевше, ніж наприкінці березня 2025 року. Значну частку ринку сьогодні займає "некондиційний" товар, який виробники прагнуть реалізувати у стислі терміни.

Динаміка цін

Пікові ціни на овоч були у 2025 році. Вартість протягом першого півріччя коливалася в межах 18–25 грн/кг, утримуючи стабільно високу планку до кінця червня.

Середній рівень ціни спостерігався у 2024 році: вартість коливалася у діапазоні 15–22 грн/кг, однак з середини квітня ціни впали до 15 грн/кг.

Найнижчий рівень цін зафіксовано у 2023 році — від 5 до 10 грн/кг. Це вдвічі-втричі менше за показники наступних років.

Динаміка цін на картоплю / Інфографіка EastFruit

Від початку 2026 року ціна на картоплю була на рівні 9–12 грн/кг, що вище за показники 2023 року, але значно нижче, ніж у 2024 та 2025 роках.

Нагадаємо, тижнем раніше оптові ціни на картоплю в Україні почали знижуватися – до 6-13 грн за кілограм. Причиною здешевлення стало зростання обсягів некондиційної продукції та великі запаси у сховищах.

Автор:
Тетяна Ковальчук