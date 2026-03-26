В Украине снова подешевел картофель: причины и какая цена на рынке

В текущей неделе в Украине зафиксировано снижение отпускных цен на картофель. Производители предлагают продукцию по цене от 5 до 11 грн/кг (что эквивалентно $0,11–0,25/кг). По сравнению с концом предыдущей рабочей недели средняя стоимость упала на 15%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует EastFruit.

Причины снижения цен

Основным фактором удешевления является рост предложения на рынке. С наступлением теплой погоды хозяйства приступили к активной распродаже имеющихся объемов продукции. Большинство фермеров реализуют картофель из необорудованных хранилищ, где качество овощей быстро ухудшается. Отдельно отмечается низкий уровень торговой активности покупателей.

Сейчас отпускные цены на картофель в Украине значительно ниже прошлогодних показателей. Продукция поступает в продажу в среднем на 62% дешевле, чем в конце марта 2025 года. Значительную долю рынка сегодня занимает "некондиционный" товар, который производители стремятся реализовать в сжатые сроки.

Динамика цен

Пиковые цены на овощи были в 2025 году. Стоимость за первое полугодие колебалась в пределах 18–25 грн/кг, удерживая стабильно высокую планку до конца июня.

Средний уровень цены наблюдался в 2024 году: стоимость колебалась в диапазоне 15–22 грн/кг , однако с середины апреля цены упали 15 грн/кг.

Самый низкий уровень цен зафиксирован в 2023 году – от 5 до 10 грн/кг. Это в два-три раза меньше показателей следующих лет.

Динамика цен на картофель/Инфографика EastFruit

С начала 2026 года цена на картофель была на уровне 9–12 грн/кг, что выше показателей 2023 года, но значительно ниже, чем в 2024 и 2025 годах.

Напомним, неделей ранее оптовые цены на картофель в Украине начали снижаться – до 6-13 грн за килограмм . Причиной удешевления стал рост объемов некондиционной продукции и большие запасы в хранилищах .