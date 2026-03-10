Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

+0,17

EUR

50,71

+0,17

Наличный курс:

USD

44,25

44,00

EUR

51,50

51,20

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Большинство семенного картофеля в Украине не имеет сертификатов качества

картофель
70% семенного картофеля в Украине — без сертификатов

Значительная часть украинского рынка семенного картофеля, около 70%, представлена несертифицированной продукцией.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на SEEDS, такую оценку озвучил Георг фон Нолкен, генеральный директор "Континентал Фармерз Групп".

По его словам, многие производители ежегодно используют для высадки мелкую фракцию столового картофеля, остающегося на складах, вместо специализированных семян.

"Многие производители ежегодно оставляют у себя на складе маленькую фракцию столового картофеля, которую высаживают потом как семена. Этот рынок будет профессионализироваться, люди и на огороде стремятся посадить более качественный картофель, и маленькие фермеры хотят иметь качественный семенной материал. Соответственно, здесь есть потенциал", - подчеркнул Георг фон Нолкен.

Компания "Континентал", как ведущий производитель отрасли, фокусируется на потребностях профессиональных агропроизводителей.

Операционный директор предприятия Константин Шитюк отметил, что из-за масштабов производства компания не может поддерживать слишком широкую линейку сортов.

В настоящее время ассортимент семенного картофеля оптимизирован до 6–7 основных позиций, среди которых преобладают чипсовые и столовые сорта, наиболее востребованные в текущем производственном цикле.

Шитюк добавил, что рынок столового картофеля ограничен и волатильный.

Поэтому "Континентал" смотрит на несколько проектов переработки картофеля и считает важным направление семеноводства, ведь с культурой семеноводства в Украине объемами и предложением есть вопросы.

Напомним, с середины января начали расти оптовые цены на картофель. До этого ценовая ситуация в сегменте оставалась стабильной с середины декабря прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб