Большинство семенного картофеля в Украине не имеет сертификатов качества

Значительная часть украинского рынка семенного картофеля, около 70%, представлена несертифицированной продукцией.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на SEEDS, такую оценку озвучил Георг фон Нолкен, генеральный директор "Континентал Фармерз Групп".

По его словам, многие производители ежегодно используют для высадки мелкую фракцию столового картофеля, остающегося на складах, вместо специализированных семян.

"Многие производители ежегодно оставляют у себя на складе маленькую фракцию столового картофеля, которую высаживают потом как семена. Этот рынок будет профессионализироваться, люди и на огороде стремятся посадить более качественный картофель, и маленькие фермеры хотят иметь качественный семенной материал. Соответственно, здесь есть потенциал", - подчеркнул Георг фон Нолкен.

Компания "Континентал", как ведущий производитель отрасли, фокусируется на потребностях профессиональных агропроизводителей.

Операционный директор предприятия Константин Шитюк отметил, что из-за масштабов производства компания не может поддерживать слишком широкую линейку сортов.

В настоящее время ассортимент семенного картофеля оптимизирован до 6–7 основных позиций, среди которых преобладают чипсовые и столовые сорта, наиболее востребованные в текущем производственном цикле.

Шитюк добавил, что рынок столового картофеля ограничен и волатильный.

Поэтому "Континентал" смотрит на несколько проектов переработки картофеля и считает важным направление семеноводства, ведь с культурой семеноводства в Украине объемами и предложением есть вопросы.

Напомним, с середины января начали расти оптовые цены на картофель. До этого ценовая ситуация в сегменте оставалась стабильной с середины декабря прошлого года.