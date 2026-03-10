Більшість насіннєвої картоплі в Україні не має сертифікатів якості

Значна частина українського ринку насіннєвої картоплі, близько 70%, наразі представлена несертифікованою продукцією.

Як пише Delo.ua, посилаючись на SEEDS, таку оцінку озвучив Георг фон Нолкен, генеральний директор "Контінентал Фармерз Груп".

За його словами, чимало виробників щороку використовують для висадки дрібну фракцію столової картоплі, що залишається на складах, замість спеціалізованого насіння.

"Багато виробників щороку залишає в себе на складі маленьку фракцію столової картоплі, яку висаджують потім як насіння. Цей ринок буде професіоналізуватися, люди і на городі прагнуть посадити якіснішу картоплю, і маленькі фермери хочуть мати якісний насіннєвий матеріал. Відповідно, тут є потенціал", - наголосив Георг фон Нолкен.

Компанія "Контінентал", як провідний виробник галузі, фокусується на потребах професійних агровиробників.

Операційний директор підприємства Костянтин Шитюк зазначив, що через масштаби виробництва компанія не може підтримувати занадто широку лінійку сортів.

Наразі асортимент насіннєвої картоплі оптимізовано до 6–7 основних позицій, серед яких переважають чипсові та столові сорти, що є найбільш затребуваними в поточному виробничому циклі.

Шитюк додав, що ринок столової картоплі обмежений і волатильний.

Тому "Контінентал" дивиться на декілька проєктів перероблення картоплі й вважає важливим напрям насінництва, адже з культурою насінництва в Україні, обсягами та пропозицією є питання.

Нагадаємо, з середини січня почали зростати оптові ціни на картоплю. До цього цінова ситуація у сегменті залишалася стабільною з середини грудня минулого року.