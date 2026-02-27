В Україні почали зростати ціни на картоплю: причини та прогнози фермерів

Протягом останнього тижня картопля в українських господарствах подорожчала в середньому на 14%. Нинішня ціна майже вдвічі нижча, ніж в аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Динаміка цін

На сьогодні вартість продукції варіюється в межах 8–15 грн/кг, залежно від якості овочів та обсягу партії.

Попри поточне зростання, ціни все ще залишаються значно нижчими за минулорічні показники.

Якщо порівнювати з кінцем лютого 2025 року, картопля наразі коштує в середньому на 55% дешевше.

Ключовим фактором став високий попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж. Водночас пропозиція якісного товару залишається обмеженою, оскільки частина господарств свідомо стримує продажі, очікуючи ще вигіднішої кон’юнктури.

Прогнози виробників

Більшість фермерів планують і надалі переглядати цінники в бік збільшення, посилаючись на швидке скорочення запасів у сховищах.

Деякі виробники сподіваються на повторення сценарію минулого року, коли ціни сягали 30 грн/кг.

Проте ключові гравці ринку сумніваються у такому розвитку подій. Фахівці зазначають, що надмірне подорожчання внутрішньої продукції зробить український ринок привабливим для масового імпорту, що врешті зупинить зростання цін.

Нагадаємо, зростати оптові ціни на картоплю почали з середини січня. До цього цінова ситуація у сегменті залишалася стабільною з середини грудня минулого року.