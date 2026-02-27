Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,18

43,10

EUR

51,22

51,07

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні почали зростати ціни на картоплю: причини та прогнози фермерів

картопля
Картопля в Україні дорожчає / Depositphotos

Протягом останнього тижня картопля в українських господарствах подорожчала в середньому на 14%. Нинішня ціна майже вдвічі нижча, ніж в аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Динаміка цін 

На сьогодні вартість продукції варіюється в межах 8–15 грн/кг, залежно від якості овочів та обсягу партії.

Попри поточне зростання, ціни все ще залишаються значно нижчими за минулорічні показники.

Якщо порівнювати з кінцем лютого 2025 року, картопля наразі коштує в середньому на 55% дешевше.

Ключовим фактором став високий попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж. Водночас пропозиція якісного товару залишається обмеженою, оскільки частина господарств свідомо стримує продажі, очікуючи ще вигіднішої кон’юнктури.

Прогнози виробників 

Більшість фермерів планують і надалі переглядати цінники в бік збільшення, посилаючись на швидке скорочення запасів у сховищах.

Деякі виробники сподіваються на повторення сценарію минулого року, коли ціни сягали 30 грн/кг.

Проте ключові гравці ринку сумніваються у такому розвитку подій. Фахівці зазначають, що надмірне подорожчання внутрішньої продукції зробить український ринок привабливим для масового імпорту, що врешті зупинить зростання цін.

Фото 2 — В Україні почали зростати ціни на картоплю: причини та прогнози фермерів

Нагадаємо, зростати оптові ціни на картоплю почали з середини січня. До цього цінова ситуація у сегменті залишалася стабільною з середини грудня минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб