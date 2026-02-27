Запланована подія 2

В Украине начали расти цены на картофель: причины и прогнозы фермеров

картофель
Картофель в Украине дорожает / Depositphotos

За последнюю неделю картофель в украинских хозяйствах подорожал в среднем на 14%. Нынешняя цена почти вдвое ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует EastFruit.

Динамика цен

На сегодняшний день стоимость продукции варьируется в пределах 8–15 грн/кг, в зависимости от качества овощей и объема партии.

Несмотря на текущий рост, цены все еще остаются значительно ниже прошлогодних показателей.

Если сравнивать с концом февраля 2025 года, картофель стоит в среднем на 55% дешевле.

Ключевым фактором стал высокий спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей. В то же время, предложение качественного товара остается ограниченным, поскольку часть хозяйств сознательно сдерживает продажи, ожидая еще более выгодной конъюнктуры.

Прогнозы производителей

Большинство фермеров планируют и дальше пересматривать ценники в сторону увеличения, ссылаясь на быстрое сокращение запасов в хранилищах.

Некоторые производители надеются на повторение сценария в прошлом году, когда цены достигали 30 грн/кг.

Однако ключевые игроки рынка сомневаются в развитии событий. Специалисты отмечают, что чрезмерное удорожание внутренней продукции сделает украинский рынок привлекательным для массового импорта, что в конце концов остановит рост цен.

Напомним, расти оптовые цены на картофель начали с середины января. До этого ценовая ситуация в сегменте оставалась стабильной с середины декабря прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб