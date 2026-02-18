Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,53

51,39

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на картофель в Украине растут из-за дефицита качественной продукции

картофель
Спрос на качественный картофель остается высоким / Depositphotos

На внутреннем рынке Украины зафиксирован рост цен на картофель — с начала недели продукция подорожала в среднем на 17% из-за сокращения запасов качественной продукции в хранилищах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

По их данным, главной причиной удорожания является постепенное исчерпание запасов качественного картофеля у производителей.

Теперь фермеры предлагают картофель к продаже в пределах 7–14 грн за килограмм (0,16–0,32 доллара в зависимости от качества, сорта и объемов партии). В среднем это на 17% дороже, чем неделей раньше.

Но, несмотря на нынешний рост, картофель в Украине сейчас стоит в среднем на 56% дешевле, чем в этот же период прошлого года.

Фото 2 — Цены на картофель в Украине растут из-за дефицита качественной продукции

Эксперты объясняют рост цен общим сокращением предложения на рынке. Часть хозяйств, у которых нет современных мощностей для длительного хранения, реализовали основные объемы продукции еще до Нового года.

В то же время, спрос на качественный картофель остается высоким со стороны оптовых компаний, которые все чаще заявляют о дефиците необходимых объемов у производителей.

Проблемы качества продукции фермеры связывают с неблагоприятными погодными условиями во время уборки урожая 2025 года. Продолжительные дожди негативно повлияли не только на товарный вид клубней, но и на их лежкость во время хранения.

Аналитики не исключают, что в последние месяцы текущего маркетингового сезона на украинском рынке могут возрасти объемы импортного картофеля.

Заметим, что расти оптовые цены на картофель начали с середины января. До этого ценовая ситуация в сегменте оставалась стабильной с середины декабря прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко