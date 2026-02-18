Цены на картофель в Украине растут из-за дефицита качественной продукции

На внутреннем рынке Украины зафиксирован рост цен на картофель — с начала недели продукция подорожала в среднем на 17% из-за сокращения запасов качественной продукции в хранилищах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

По их данным, главной причиной удорожания является постепенное исчерпание запасов качественного картофеля у производителей.

Теперь фермеры предлагают картофель к продаже в пределах 7–14 грн за килограмм (0,16–0,32 доллара в зависимости от качества, сорта и объемов партии). В среднем это на 17% дороже, чем неделей раньше.

Но, несмотря на нынешний рост, картофель в Украине сейчас стоит в среднем на 56% дешевле, чем в этот же период прошлого года.

Эксперты объясняют рост цен общим сокращением предложения на рынке. Часть хозяйств, у которых нет современных мощностей для длительного хранения, реализовали основные объемы продукции еще до Нового года.

В то же время, спрос на качественный картофель остается высоким со стороны оптовых компаний, которые все чаще заявляют о дефиците необходимых объемов у производителей.

Проблемы качества продукции фермеры связывают с неблагоприятными погодными условиями во время уборки урожая 2025 года. Продолжительные дожди негативно повлияли не только на товарный вид клубней, но и на их лежкость во время хранения.

Аналитики не исключают, что в последние месяцы текущего маркетингового сезона на украинском рынке могут возрасти объемы импортного картофеля.

Заметим, что расти оптовые цены на картофель начали с середины января. До этого ценовая ситуация в сегменте оставалась стабильной с середины декабря прошлого года.