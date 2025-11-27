Украина увеличила импорт картофеля в пять раз: что будет с ценами

Украина в январе-октябре этого года импортировала 123,14 тыс. тонн картофеля, что в 5,1 раза больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Откуда везут

Как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, в денежном выражении импорт картофеля вырос в 4,8 раза до $66,09 млн против $13,69 млн год назад.

В октябре 2025 года Украина импортировала картофеля 359 тонн, что в 11,4 раза (4,09 тыс. тонн) меньше по отношению к прошлогоднему аналогичному периоду.

При этом основной импорт производился из Польши (36,9% поставок в денежном измерении), Египта (13,7%) и Нидерландов (11,6%).

В то же время экспорт картофеля из Украины за отчетный период уменьшился на 13,4%, до 2,14 тыс. тонн, в то время как в денежном выражении реализация была более выгодной и принесла на 2,4% ($521 тыс.) выручки больше чем в прошлом году.

Основным покупателем украинского картофеля была Молдова (58,5% всех экспортных поставок), Азербайджан (38,6%) и Сингапур (0,6%).

При этом в октябре экспорт увеличился в 4,6 раза (269 тонн).

Цены на картофель перепишут до конца года

Цены на картофель к концу года могут возрасти максимум на 10-20%. По прогнозам, в декабре 1 кг картофеля будет стоить около 20 гривен, поскольку урожай в этом году оказался достаточно хорошим, что сдерживает удорожание, пишет AgroNews.

По словам экономиста Владимира Чижа, ситуация на рынке в этом году, в целом, благоприятна для потребителей. Урожай картофеля – хороший, что помогает сдерживать цены и удерживать их на стабильном, относительно низком уровне . Однако эксперт прогнозирует, что в ближайшие полтора месяца произойдет умеренный рост стоимости, но не критический.

По мнению Чижа, подорожание в пределах 10-20% до конца года является наиболее реалистичным сценарием. Основная причина – повышение расходов на хранение овощей в декабре, когда хозяйства активнее используют холодильные хранилища. В то же время резких ценовых скачков рынок не ожидает, ведь предложение картофеля остается достаточным.

По состоянию на середину ноября качественный картофель предлагают к продаже по 7–13 грн/кг. В настоящее время цены на картофель в Украине уже в среднем на 58% ниже, чем в конце осени прошлого года.