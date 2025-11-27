Україна збільшила імпорт картоплі у п’ять разів: що буде з цінами

Україна в січні-жовтні цього року імпортувала 123,14 тис. тонн картоплі, що в 5,1 раза більше відносно аналогічного періоду минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Звідки везуть

Як свідчать дані Державної митної служби, у грошовому вираженні імпорт картоплі виріс в 4,8 раза, до $66,09 млн проти $13,69 млн рік тому.

У жовтні 2025 року Україна імпортувала картоплі 359 тонн, що в 11,4 раза (4,09 тис. тонн) менше відносно торішнього аналогічного періоду.

При цьому основний імпорт здійснювався із Польщі (36,9% поставок у грошовому вимірі), Єгипту (13,7%) та Нідерландів (11,6%).

Водночас експорт картоплі із України за звітний період зменшився на 13,4%, до 2,14 тис. тонн, тим часом як у грошовому виразі реалізація була вигіднішою і принесла на 2,4% ($521 тис.) виторгу більше ніж торік.

Основним покупцем української картоплі була Молдова (58,5% всіх експортних поставок), Азербайджан (38,6%) та Сингапур (0,6%).

При цьому у жовтні експорт збільшився у 4,6 раза (269 тонн).

Ціни на картоплю перепишуть до кінця року

Ціни на картоплю до кінця року можуть зрости максимум на 10-20%. За прогнозами, у грудні 1 кг картоплі коштуватиме близько 20 гривень, оскільки урожай цього року виявився достатньо хорошим, що стримує подорожчання, пише AgroNews.

За словами економіста Володимира Чижа, ситуація на ринку цього року загалом сприятлива для споживачів. Урожай картоплі – хороший, що допомагає стримувати ціни й утримувати їх на стабільному, відносно низькому рівні. Проте експерт прогнозує, що в найближчі півтора місяця відбудеться помірне зростання вартості — але не критичне.

На думку Чижа, подорожчання в межах 10-20% до кінця року є найбільш реалістичним сценарієм. Основна причина – підвищення витрат на зберігання овочів у грудні, коли господарства активніше використовують холодильні сховища. Водночас різких цінових стрибків ринок не очікує, адже пропозиція картоплі залишається достатньою.

Станом на середину листопада, якісну картоплю пропонують до продажу по 7–13 грн/кг. На даний момент ціни на картоплю в Україні вже в середньому на 58% нижчі, ніж наприкінці осені минулого року.