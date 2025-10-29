Як війна вплинула на вирощування, імпорт і вартість української картоплі: аналіз KSE

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну мало безпосередній деструктивний вплив на ринок картоплі. Посівні площі зменшилися на 21%, тоді як обсяг виробництва картоплі скоротився на 11% за рахунок зростання рівня урожайності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати дослідження KSE Institute.

Споживчі ціни

Що стосується споживчої ціни на картоплю, то після початку війни вона зросла на 13,4 грн/кг: з 11,2 грн/кг у 2021 році до 24,0 грн/кг у 2024-му. Період "низької" ціни скоротився з 10 місяців у довоєнний час до 2–4 місяців у 2023–2024 роках.

У 2022–2023 роках коливання споживчої ціни навколо її середнього рівня було вищим порівняно із довоєнним періодом і склали 33–35 %.

Надрання картопля вітчизняного виробництва, що вирощується переважно на півдні, фактично зникла з ринку. ️

Насіннєва та столова картопля

На ринку насіннєвої картоплі Україна у 2015–2024 роках була нетто-імпортером. Виключенням став 2022 рік, коли обсяг імпорту насіннєвої картоплі скоротився у 4 рази порівняно із 2021 роком.

Водночас у 2024 році обсяг імпортної столової картоплі становив лише 2,3% її валового збору, а 2021-му, який характеризував найбільшими обсягами імпорту, – 8,1%. В цілому, до повномасштабного вторгнення Росії, зокрема, у 2019– 2021 роках, в Україні спостерігалось стрімке нарощення імпорту як свіжої та охолодженої картоплі продовольчого призначення, так і насіннєвої.

Географія імпорту

За два роки імпорт, який скоротився у 17 разів у 2022 році, відновився, але повністю змінилася його географія.

У довоєнний період основними імпортерами були країни ЄС, а саме Польща, Литва, Нідерланди та Латвія. На ці країни припадало майже 70% загального обсягу імпорту свіжої та охолодженої картоплі.

Після повномасштабного вторгнення Україна припинила імпортувати картоплю з Білорусі та РФ, а також суттєво зменшила обсяг імпорту з таких ключових постачальників як Німеччина (у 48 разів) та Румунія (у 47 разів). У 2024 році порівняно із 2021-м основні довоєнні імпортери скоротили обсяги поставок картоплі до України. У 2024 році головними постачальниками стали Азербайджан, Туреччина, Греція, Македонія та Грузія, на які наразі припадає від 2,6 до 6% загального імпорту.

Нагадаємо, у вересні в Україні знизилися ціни на картоплю. Основною причиною стало збільшення пропозиції на внутрішньому ринку, оскільки фермери в ключових регіонах розпочали збирання врожаю пізніх сортів.