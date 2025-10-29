Как война повлияла на выращивание, импорт и стоимость украинского картофеля: анализ KSE

Полномасштабное вторжение РФ в Украину оказало непосредственное деструктивное влияние на рынок картофеля. Посевные площади уменьшились на 21%, в то время как объем производства картофеля сократился на 11% за счет роста уровня урожайности.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на результаты исследования KSE Institute.

Потребительские цены

Что касается потребительской цены на картофель, то после начала войны он вырос на 13,4 грн/кг: с 11,2 грн/кг в 2021 году до 24,0 грн/кг в 2024-м. Период низкой цены сократился с 10 месяцев в довоенное время до 2–4 месяцев в 2023–2024 годах.

В 2022–2023 годах колебания потребительской цены вокруг ее среднего уровня были выше по сравнению с довоенным периодом и составили 33–35 %.

Надранний картофель отечественного производства, выращиваемый преимущественно на юге, фактически исчезл с рынка. ️

Семенной и столовый картофель

На рынке семенного картофеля Украина в 2015-2024 годах была нетто-импортером. Исключением стал 2022 год, когда объем импорта семенного картофеля сократился в 4 раза по сравнению с 2021 годом.

В то же время в 2024 году объем импортного столового картофеля составлял лишь 2,3% его валового сбора, а в 2021-м, который характеризовал наибольшими объемами импорта, – 8,1%. В целом, до полномасштабного вторжения России, в частности, в 2019-2021 годах, в Украине наблюдалось стремительное наращивание импорта как свежего и охлажденного картофеля продовольственного назначения, так и семенного.

География импорта

За два года импорт, сократившийся в 17 раз в 2022 году, возобновился, но полностью изменилась его география.

В довоенный период основными импортерами являлись страны ЕС, а именно Польша, Литва, Нидерланды и Латвия. На эти страны приходилось почти 70% от общего объема импорта свежего и охлажденного картофеля.

После полномасштабного вторжения Украина прекратила импортировать картофель из Беларуси и РФ, а также существенно снизила объем импорта из таких ключевых поставщиков как Германия (в 48 раз) и Румыния (в 47 раз). В 2024 году по сравнению с 2021-м основные довоенные импортеры сократили объемы поставок картофеля в Украину. В 2024 году главными поставщиками стали Азербайджан, Турция, Греция, Македония и Грузия, на которые приходится от 2,6 до 6% общего импорта.

Напомним, в сентябре в Украине снизились цены на картофель. Основной причиной стало увеличение предложения на внутреннем рынке, поскольку фермеры в ключевых регионах приступили к сбору урожая поздних сортов.