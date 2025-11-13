В Україні почали знижуватися ціни на картоплю

Цього тижня в Україні почали падати ціни на картоплю. Минулого тижня виробникам ще вдавалося утримувати відпускні ціни, але вже на початку цього тижня стало очевидно, що за поточного рівня цін реалізувати обсяги, що не підлягають зберіганню, до настання морозів буде складно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

Тому фермери на середину тижня синхронно знизили відпускні ціни, щоб відновити інтерес оптовиків до свого товару.

Наразі в основних регіонах виробництва якісну картоплю пропонують по 7–13 грн/кг ($0,17–0,31/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас власники картоплі поки не поспішають з реалізацією наявних обсягів, очікуючи на поліпшення цінової ситуації. На даний момент ціни на картоплю в Україні вже в середньому на 58% нижчі, ніж у той самий період минулого року.

Нагадаємо, у вересні в Україні знизилися ціни на картоплю. Основною причиною стало збільшення пропозиції на внутрішньому ринку, оскільки фермери в ключових регіонах розпочали збирання врожаю пізніх сортів.