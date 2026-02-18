Ціни на картоплю в Україні зростають через дефіцит якісної продукції

На внутрішньому ринку України зафіксовано зростання цін на картоплю — від початку тижня продукція подорожчала в середньому на 17% через скорочення запасів якісної продукції у сховищах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

За їхніми даними, головною причиною подорожчання є поступове вичерпання запасів якісної картоплі у виробників.

Наразі фермери пропонують картоплю до продажу в межах 7–14 грн за кілограм (0,16–0,32 долара залежно від якості, сорту та обсягів партії). У середньому це на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.

Та попри нинішнє зростання, картопля в Україні наразі коштує в середньому на 56% дешевше, ніж у цей самий період минулого року.

Експерти пояснюють зростання цін загальним скороченням пропозиції на ринку. Частина господарств, які не мають сучасних потужностей для тривалого зберігання, реалізували основні обсяги продукції ще до Нового року.

Водночас попит на якісну картоплю залишається високим з боку оптових компаній, які дедалі частіше заявляють про дефіцит необхідних обсягів у виробників.

Проблеми з якістю продукції фермери пов’язують із несприятливими погодними умовами під час збирання врожаю 2025 року. Тривалі дощі негативно вплинули не лише на товарний вигляд бульб, а й на їхню лежкість під час зберігання.

Аналітики не виключають, що в останні місяці поточного маркетингового сезону на українському ринку можуть зрости обсяги імпортної картоплі.

Зауважимо, зростати оптові ціни на картоплю почали з середини січня. До цього цінова ситуація у сегменті залишалася стабільною з середини грудня минулого року.