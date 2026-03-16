В Україні обвалилися ціни на картоплю: фермери розпродають запаси

Українські фермери намагаються розпродати запаси картоплі та знижують ціни / Depositphotos

В Україні почали знижуватися оптові ціни на картоплю – зараз її продають по 6-13 грн за кілограм, що приблизно на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня, і на 61% нижче, ніж у цей самий період торік

Як пише Delo.ua, про це повідомляють аналітики EastFruit.

Причини здешевлення

Причиною здешевлення стало зростання обсягів некондиційної продукції та великі запаси у сховищах, тому фермери змушені активніше розпродавати врожай перед початком весняних польових робіт.

Також провокує зниження цін на картоплю суттєве збільшення некондиційної продукції на ринку.

"Багато українських фермерів сьогодні повідомляють про значні запаси картоплі в сховищах. Водночас торговельна активність у цьому сегменті залишається доволі низькою", - зауважують аналітики.

Скільки коштує кілограм

За даними щоденного моніторингу проєкту, наразі картопля в Україні пропонується до продажу по 6–13 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. 

Аналітики підкреслюють, що на сьогодні картопля в Україні коштує в середньому на 61% дешевше, ніж роком раніше.

При цьому експерти не виключають, що тенденція до зниження ціни в цьому сегменті може помітно прискоритися до кінця березня.

Нагадаємо, з середини січня почали зростати оптові ціни на картоплю. До цього цінова ситуація у сегменті залишалася стабільною з середини грудня минулого року.

Найбільші виробники картоплі в Україні

Лідером з вирощування картоплі в Україні залишається компанія Continental Farmers Group, власником якої є державні інвестиційні фонди Саудівської Аравії. Станом на 2024 рік підприємство обробляло 1800 гектарів під цією культурою.

Друге місце за обсягами виробництва посідає Central Plains Group (CPG), яка культивує картоплю на площі близько 1200 гектарів.

До п’ятірки найбільших гравців галузі також входять:

  • "Агро-Овен" — 600 гектарів;
  • "Межирічка"— 570 гектарів;
  • "ВПК-Агро" — 400 гектарів.

У 2025 році Україна завезла у 5,3 раза більше картоплі, ніж роком раніше, витративши на це понад 74 мільйони доларів.

Автор:
Світлана Манько