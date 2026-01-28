Україна торік збільшила імпорт картоплі у понад п’ять разів: закупівлі зросли на 431%

У 2025 році Україна завезла у 5,3 раза більше картоплі, ніж роком раніше. Посуха та аномальна спека змусили державу шукати допомоги у європейських фермерів, витративши на це понад 74 мільйони доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Чому закупівлі зросли?

Україна в січні-грудні 2025 року імпортувала 138,41 тис. тонн картоплі (+431,3%), що значно більше показників 2024 року, коли в країну було ввезено 26,05 тис. тонн.

Згідно з оприлюдненою статистикою, у грошовому вимірі імпорт картоплі зріс у 4,9 раза (+391,9%), до $74,82 млн проти $15,21 млн роком раніше. При цьому основний імпорт здійснювався із Польщі (38,2%), Єгипту (14,1%), Нідерландів (10,8%).

Менше обсягів, більше прибутку

Експорт картоплі з України за цей же період склав 2,38 тис. тонн, що на 11,2% менше, ніж у 2024 році (2,68 тис. тонн). Водночас попри фізичне скорочення обсягів експорту, у грошовому вимірі реалізація української картоплі за кордон була вигіднішою і принесла на 3,1% ($584 тис.) виторгу більше, ніж у 2024 році ($566 тис.). Основними покупцями були Молдова (60,2% всіх експортних поставок), Азербайджан (35,4%) і Грузія (1,2%).

Причини та прогнози

У 2024 році в Україні був неврожай картоплі через посуху, надвисокі температури і брак насіннєвого матеріалу. Директор Інституту картоплярства Микола Фурдига, коментуючи ситуацію, пояснив, що цей рекордний обсяг імпорту було викликано нестандартними погодними умовами саме 2024 року.

Тому держава вимушена була імпортувати картоплю для задоволення внутрішніх продовольчих потреб. Європейські країни охоче поставляли в Україну продукцію з огляду на її привабливу ціну. При цьому картопля з Єгипту не була домінуючою на ринку, а займала свою традиційну нішу в міжсезоння.

Фурдига звернув увагу на те, що в Україні з початку війни спостерігається тенденція скорочування вирощування картоплі в домогосподарствах і розширення виробничих площ під культурою у фермерських господарствах і навіть в агрохолдингах. Подібну тенденцію він пояснив виїздом населення із сіл за кордон та мобілізацією.

Нагадаємо, в Україні з початку минулого тижня почали зростати оптові ціни на картоплю. До цього цінова ситуація у сегменті залишалася стабільною з середини грудня минулого року.