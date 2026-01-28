Украина в прошлом году увеличила импорт картофеля более чем в пять раз: закупки выросли на 431%

В 2025 году Украина завезла в 5,3 раза больше картофеля, чем годом ранее. Засуха и аномальная жара заставили государство искать помощи у европейских фермеров, потратив на это более 74 миллионов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Почему закупки выросли?

Украина в январе-декабре 2025 года импортировала 138,41 тыс. тонн картофеля (+431,3%), что гораздо больше показателей 2024 года, когда в страну было ввезено 26,05 тыс. тонн.

Согласно обнародованной статистике, в денежном измерении импорт картофеля вырос в 4,9 раза (+391,9%), до $74,82 млн против $15,21 млн годом ранее. При этом основной импорт производился из Польши (38,2%), Египта (14,1%), Нидерландов (10,8%).

Меньше объемов, больше прибыли

Экспорт картофеля из Украины за тот же период составил 2,38 тыс. тонн, что на 11,2% меньше, чем в 2024 году (2,68 тыс. тонн). В то же время, несмотря на физическое сокращение объемов экспорта, в денежном измерении реализация украинского картофеля за границу была более выгодной и принесла на 3,1% ($584 тыс.) выручки больше, чем в 2024 году ($566 тыс.). Основными покупателями были Молдова (60,2% всех экспортных поставок), Азербайджан (35,4%) и Грузия (1,2%).

Причины и прогнозы

В 2024 году в Украине был неурожай картофеля из-за засухи, сверхвысоких температур и нехватки семенного материала. Директор Института картофелеводства Николай Фурдыга, комментируя ситуацию, пояснил, что этот рекордный объем импорта был вызван нестандартными погодными условиями именно в 2024 году.

Поэтому государство вынуждено было импортировать картофель для удовлетворения внутренних продовольственных нужд. Европейские страны охотно поставляли в Украину продукцию, учитывая ее привлекательную цену. При этом картофель из Египта не был доминирующим на рынке, а занимал свою традиционную нишу в межсезонье.

Фурдига обратил внимание, что в Украине с начала войны наблюдается тенденция сокращения выращивания картофеля в домохозяйствах и расширения производственных площадей под культурой в фермерских хозяйствах и даже в агрохолдингах. Подобную тенденцию он объяснил выездом населения из сел за границу и мобилизацией.

Напомним, в Украине с начала прошлой недели начали расти оптовые цены на картофель. До этого ценовая ситуация в сегменте оставалась стабильной с середины декабря прошлого года.