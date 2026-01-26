Екологічні збитки України від російської агресії сягнули майже 6,4 трлн грн: найбільше постраждали грунти

За останніми даними, загальна сума екологічних збитків України внаслідок збройної агресії Росії вже сягнула 6, 36 трильйони гривень. Найбільший удар припав на українські ґрунти. Засмічення земель оцінюється у 1,31 трлн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції.

Атмосфера

Ворожі обстріли перетворюють повітря на отруту. Горіння нафтопродуктів завдало збитків на 177,5 млрд грн, оскільки було спалено понад 4,1 млн тонн палива. Масштабні лісові пожежі, що охопили 158,5 тис. га, додали ще 961,9 млрд грн до загального рахунку. Навіть невеликі локальні загоряння на сумішній площі 3,4 млн м² коштували екології понад 6,3 млрд грн.

Водні ресурси

Наші річки та озера страждають від токсичного забруднення та фізичного засмічення. Забруднення водних об'єктів оцінюється у 75,8 млрд грн при обсязі у 36,2 тис. тонн шкідливих речовин. Маса засмічення водойм склала 42,4 млн кг, що вартує екосистемі 9,8 млрд грн. Самовільне використання 21,1 млрд м³ води завдало шкоди на 35,0 млрд грн.

Земля

Найбільший фінансовий удар припав на українські ґрунти. Тільки засмічення земель оцінюється у 1,31 трлн грн, охопивши територію у 25,1 млн м². Пряме забруднення ґрунтів на площі 1,4 млн м² додало до збитків ще 22,3 млрд грн.

Природно-заповідний фонд

Пошкодження рослинного світу на площі 28,5 тис. га вартує державі 275,7 млрд грн. Більше того, знищення понад 82,6 млн дерев та рослин оцінено у 1,04 трлн грн. Не менш трагічною є втрата тваринного світу — понад 75,2 тис. особин загинуло, що завдало шкоди на 163,4 млн грн.

Держекоінспекція продовжує фіксувати кожен такий випадок. Кожна гривня — це задокументований факт, за який країна-агресорка має понести відповідальність. Дані Держекоінспекції стануть основою для майбутніх міжнародних судів та повного відшкодування шкоди, завданої екології України.

Нагадаємо, станом на початок грудня 2025 року сума завданих довкіллю України збитків сягнула 6,01 трлн грн – це найбільші екологічні втрати, зафіксовані в Європі у сучасній історії.